拚命存錢不捨得用？過來人：錢寧換經歷不放銀行　別等退休才後悔

省吃儉用、拚命存錢，最後離開人世時，留下的回憶和經歷卻寥寥無幾……



避險基金經理人、能源投資公司Skylar Capital Management創辦人比爾．柏金斯（Bill Perkins）認為，多數人都算錯了一筆帳。錢放在銀行裡，數字會變大，但能兌換的人生體驗，其實正在悄悄貶值。

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他在著作《別把你的錢留到死：懂得花錢，是最好的投資——理想人生的9大財務思維》中主張，同一筆錢，花在不同的人生時間點，換到的體驗價值天差地遠。年輕時用一萬元換到的一場旅行，跟80歲用同樣一萬元能換到的東西，根本是兩回事。

柏金斯的建議是，與其讓死前的存款愈多愈好，不如把目標設為零，愈早把錢兌換成經歷，等於用更低的成本，買到更高的情緒報酬。該書官網寫道：「多數人不是把錢用完了，而是沒有時間把錢花在自己的人生上。」

存了一輩子卻捨不得花

在貝萊德（BlackRock）的調查中，退休5年的人只有不到5分之1，替臨終時想剩多少錢設過目標。有設定的人當中，超過一半是想讓資產繼續成長，幾乎沒有規畫該如何有系統地花掉。

行為科學研究顯示，人承受損失時的痛苦，往往比獲得同等收穫的快樂更強烈，這種心理一般稱為「損失趨避」（loss aversion）。它讓人很難從存錢模式切換到花錢模式，也讓人看不見另一種正在發生的損失，也就是「體驗的黃金期」正在流失。

理財顧問常親眼看到退休族不敢動用存款，Integrity Wealth Management創辦人羅倫．謝爾曼（Loren Sherman）表示：

隨著退休接近，人們應該問問自己：『這些錢到底是為了什麼？』許多人很難從儲蓄模式切換到真正享受努力的成果，同時不再執著於看著數字持續增加。

死時還剩下的錢，代表有一段寶貴的時間是在白白工作，也代表有一段花在體驗、感受世界的機會，永遠錯過了。

80歲沒辦法再去滑雪！人生每段時期能做的事，都有期限

依照柏金斯的理論，花錢要講究時機，在健康、金錢和時間之間取得平衡。他提出「時間分段」（time buckets）的概念，將人生切成每5～10年一段，替每一階段設定想完成的體驗目標，確保能趁身體還能負荷時優先安排活動。

美國財經媒體《Kiplinger》指出，原書大部分著重在30到50多歲時就開始花錢，因為這段時期健康和時間仍站在自己這一邊。而且有些體驗只在特定時期做得到，人到80歲沒辦法去滑雪、60歲也沒辦法帶著學步的孩子去背包旅行。換句話說，體驗的「兌換價格」會隨年齡上漲，同一筆錢，愈晚花，能換到的愈少。

而時間要怎麼分段？又該怎麼來規劃你的人生體驗？他有提供以下幾個想法：

年輕時，有時間、有體力，只缺錢

即使預算不多，也要善用精力充沛、恢復力強的優勢，優先安排體力要求高的體驗。

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中年時，有錢、有體力，最缺時間

用錢「買回」時間，把家務和行政瑣事外包出去，空出時間留給休閒和家人。

年老時，有錢、有時間，健康卻走下坡

生活重心轉向舒適、終身學習和低體力負擔的滿足感，也可以做公益、「生前贈與」。例如出錢辦家族聚會、贈與孫輩，或終於開始學吉他。

柏金斯表示：

把人生當成永遠不會結束來過，並不是最好的方式。重點是在人生的每個階段都活得有意識。

窗口期決定了體驗做不做得到，那為什麼愈早做愈划算？

越早兌現，回饋越高！回憶紅利像複利一樣配息

同樣一筆錢，花在不同時間點，換到的不只是當下的體驗，還有之後反覆領取的情緒利息。柏金斯把這種提前消費稱為「回憶紅利」（memory dividend），主張人生早期令人難忘的體驗，會像複利一樣持續配息，每次回想、每次跟別人分享，都是再領一次利息，而愈早把錢花在難忘的體驗上，累積的紅利就愈多。

把錢花在體驗上，真的能讓人更快樂嗎？耶魯大學的熱門課程「幸福的科學」（The Science of Well-Being），由勞莉．桑托斯（Laurie Santos）講授，據報導指出，外貌、大筆金錢、車子和其他物質，都無法讓人持續快樂，這項觀點也獲得科學研究支持。

課程教人重新思考什麼才是「很棒的東西」，選擇投資體驗，而不是物品。柏金斯也曾這樣形容回憶的價值：

退休時你需要錢才能過活，但你退休後主要依靠的會是你的回憶，所以要確保自己在回憶上投資得夠多。

花錢講究時機，這個邏輯也延伸到下一代。柏金斯除了把錢花掉、捐出去，也主張趁子女還能充分運用時，把錢交給他們。他指出，成年子女往往是在20多歲買第一間房、組成家庭時需要經濟支援，而不是數十年後繼承遺產時，同一筆錢在那個時間點給出去，能兌換的人生轉折遠比留到遺產階段來得大。

在《華爾街日報》專訪中，柏金斯提到：

不管你決定給孩子多少錢，大概都應該在這筆錢對他們人生影響最大的時候給，而不是等到你60歲、等到你死的時候。

不過，把錢花在體驗上，是否代表可以不顧後果？

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花錢不代表不顧後果，先打好財務基礎再談大膽體驗

就連柏金斯本人也承認，把錢花到歸零不是每個人的最佳解。最適合這套做法的人，是已經累積相當存款、卻仍過度節省的人。

在安聯（Allianz）2026年的調查中，48%的美國人沒有書面理財計畫。部分理財顧問認為，對會仔細規畫、固定儲蓄的人來說，這不失為好主意。既不規畫也不儲蓄、或本來就愛亂花錢的人，大概最好先別跟風。

但人還在、錢卻先花光，也是一大風險。醫療急難或意料之外的支出，都可能打亂規畫。Advance Capital Management 理財顧問萊恩．泰森（Ryan Theisen）提醒：「

退休族需要記住，工作時存下的錢是用來支撐一輩子的，因此消費時保持負責任的態度非常重要。

如果太早提領太多，謝爾曼提醒，可能會錯失複利成長。對於怎麼花錢，謝爾曼的建議是：

一路花錢需要平衡和彈性。找出真正讓你快樂的事物，讓每一塊錢都發揮最大價值。

對多數人來說，《Kiplinger》認為完全照做可能不切實際。多花錢在體驗上、早點贈與、擺脫不必要的節儉，即使只採用其中部分觀念，也可能讓退休生活更充實、更快樂。

害怕人還在、錢先花光很正常；但在《Kiplinger》看來，害怕從沒真正活過，或許才是更大的風險。柏金斯在書中寫道：「最後重要的不是你擁有什麼，而是你做了什麼。」

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