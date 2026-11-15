躺平也能積功德？韓26歲待業男製「線上拜佛遊戲」吸百萬人敲木魚

早前Threads上流行各種各樣的小遊戲，最近韓國網友開始流行線上拜佛！一名韓國無業男子利用AI打造了一座虛擬佛教寺廟，讓信眾可以在線上拜佛，想不到在不到一星期內就吸引了百萬人造訪！



根據《The Korea Times》報道，這名26歲男子朴鎮元（Park Jin-won）表示，有時候自己會想要到寺廟去走走，但又因為怕麻煩和路途遙遠裹足不前，於是突然想到可以利用AI打造一座寺廟來，結果想不到意外大獲成功。

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畢業於大學英文文學學系的他目前正在尋找工作，有時候也渴望前往寺廟走走散心，但是又懶得行動的他，利用AI打造了一座虛擬寺廟，並在10月26日正式上線，人們只需要透過電腦或是手機，就能夠進入此網頁感受佛教的寧靜。

這座名為「Sansa」（山寺）的虛擬寺廟，造訪的用戶可以控制一個小沙彌到處閒逛，或是進入中廳進行膜拜，也可以使用滑鼠轉動念珠，或是敲擊木魚，以淨化心靈。網站也新增了透過「供米」來贊助此項計劃的功能，靈感是來自佛教傳統中信眾向寺廟捐獻米糧的習俗。

自從Sansa推出後，首日就吸引了超過1萬人造訪，伺服器很快就因為大量流量而負荷過重。他隨即提升了同時在線人數的容量，從原本的20人增加到1萬人，之後持續投入大量時間努力改善系統的穩定性。

截至10月31日，也就是網站上線短短5天後，Sansa累計造訪人次已經超過90萬人，不久後更是正式突破百萬人次。

用戶們也紛紛向他提議新增功能，包括加入「塔巡」（Tapdori）功能，讓用戶體驗繞着佛塔行走的佛教修行方式，及新增僧侶使用傳統禪修竹棒「竹篦」（Jukbi）敲打造訪者的功能。這項計劃的成功，可能間接中也透露出了人們對於心靈生活的渴望，或許許多人也跟製作者一樣想要享受宗教的寧靜，卻因為路途遙遠而選擇到網絡上進行。如果有興趣的話，可以進入此網頁一探究竟，與其他網友們一起拜佛、捻珠、快點揪上你的閨蜜或好友們一起線上消業障！

另一方面，除了虛擬佛堂之外，還有虛擬教堂！網友們同樣的可以在教堂內祈禱、點蠟燭等，有興趣的話也可以通過此網址進入看看。

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