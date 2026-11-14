銅鑼灣馬拉松開倉低至2折！Nike/NB波鞋$300起 Columbia大褸$500

雙11剛過，但仍有品牌繼續減！即日起銅鑼灣時代廣場展銷集聯同運動連鎖店「馬拉松」舉辦「便服及運動名牌開倉」，全場震撼劈價低至2折起。場內有多個人氣運動休閒品牌，包括adidas、Nike、New Balance、The North Face及UGG等。今次場內最值得留意的是有不少秋冬服飾，包括禦寒雪靴、羽絨等都開倉激減，有興趣添置禦寒衣物的朋友不妨睇睇搶平貨。

銅鑼灣時代廣場展銷集聯同運動連鎖店「馬拉松」舉辦「便服及運動名牌開倉」。（網上圖片）

必睇2大折上折著數：紅牌仔8折、指定品牌買4送1

入場血拼前，先記低場內兩大重點優惠。場內只要認住貼有「紅牌仔」的特價貨品，購買滿2件即享額外9折，買滿3件更直接享有8折優惠（一口價貨品除外）。此外，指購買水上活動用品及內衣品牌包括arena、speedo、JOCKEY 及 havaianas產品，即可享買4送1。

Times Square Bazaar 時代廣場展銷集FB截圖

adidas最平$300買到、NB復古款齊備

今次開倉鞋款陣容龐大，跑步鞋、籃球鞋、足球鞋到日常百搭休閒款都有齊。當中adidas運動鞋低至3折/$300起，NIKE則涵蓋多款休閒鞋、籃球鞋及跑步鞋，低至 $370起，兼享紅牌仔買2件9折、買3件8折。 鍾情復古街頭風的朋友必睇New Balance，特價款式超多，包含1000、1906、2000、471等熱門系列，折後最平$400 入手。冬季打算去睇極光、滑雪或寒冷地區旅遊，場內特價UGG雪靴值得留意，不用肉赤就能買到保暖名牌。

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The North Face/Columbia大褸勁減、瑜伽墊$150

除了鞋款，現場換季服飾及生活配件同樣大劈價，現場The North Face及Columbia的風褸與厚外套部分款式勁減超過千元，有Columbia大褸只售$500，折後相當吸引。

現場亦有輕薄材質的 Under Armour 運動外套特價，適合室內或做運動穿著。arena及speedo的一件頭泳衣、分體式游泳上衣及下衣、防曬衫等均設特價，大人泳鏡特價 $200，並可享買4送1優惠；JOCKEY 內衣褲與havaianas人字拖亦同屬買4送1之列。The North Face與adidas斜揹袋及帆布袋低至$200；另有特價$150瑜伽蓆發售。

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馬拉松便服及運動名牌開倉詳情

活動日期：即日起至2026年11月16日

開放時間：即日起至15日：上午11:00 至 晚上9:00

11月16日（最後一日）：上午11:00 至 晚上7:00

地點： 香港銅鑼灣時代廣場一座16樓（時代廣場展銷集）



溫馨提示： 場內所有特價貨品不設試身及退換；產品庫存、顏色及碼數均以現場實際供應為準，手快有手慢無。