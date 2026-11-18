獲閨蜜邀請擔任婚禮姊妹本是一件開心事，但各地婚嫁習俗差異甚大，若牽涉跨境舉辦婚禮，行程安排往往令人卻步。近日就有位香港女生在社交平台發文，表示獲友人邀請到內地擔任姊妹，惟得悉「吉時」竟安排在晚上10時接新娘、凌晨2時才到男家後大感不安，帖文引來大批網民急勸切勿前往。



Threads 截圖

近日有網民在社交平台Threads以「想問吓大家有冇參加夜晚接新娘、半夜先至去男家咁樣嘅婚禮」為題發文，指自己獲好友邀請做姊妹，起初滿心歡喜，但細問細節後卻「有少少load唔到」。樓主表示，由於新郎是內地人，婚禮將於內地舉行，時間表竟由下午開始，直至晚上10時才接新娘，更要等到半夜2時才抵達男家，友人解釋此乃男家擇定的「吉時」。由於與香港常見「朝早出門、夜晚擺酒」的一日流程截然不同，令樓主大感疑惑，遂向網民求助。

《新娘大作戰》劇照

網民極力勸阻 分享驚險經歷

帖文一出引來極多網民留言討論，大部分網民都擔心樓主在陌生環境下人身安全受威脅，紛紛留言勸阻並分享親身經歷。有網民直言「我細個親眼見過大陸鬧婚，成班九唔搭八可能只係同村嘅男人，喺新娘屋外掟雞蛋、潑面粉、潑豉油。跟著睇住成班男人衝入新娘房，對著啲伴娘姊妹兜頭兜面噴彩帶噴霧，扯佢哋出房，拉入第二間房㩒低，七手八腳幾個人壓住啲女仔嘅手腳，然後成班圍上去摸。」該網民更表示「有時新娘嘅意見未必會壓得過所謂『習俗』，就算佢老公保證啲兄弟係正人君子，但大陸接新娘有機會三唔識七嘅阿豬阿狗都join得。」

另有網民分享「我做過大陸婚禮伴娘，除埋高踭鞋用鞋踭打交先至力保不失，最後手流血腳瘀返香港，廣東省江門咋，同村另一婚禮伴娘頭爆缸入醫院。」

《單身男女2》劇照

婚俗雖有地區差異 但半夜拜堂有迹可尋

亦有部分網民提到不同地區的婚俗差異與現實考量，指「雖然唔係個個地方都咁癲，問清楚大陸咩地方先啦，有啲省真係玩好大」、「其實潮汕或者部分南方農村真係興半夜甚至凌晨拜堂，因為講究唔見天日或者特定時辰，但外地人唔熟規矩好易出事」、「返大陸仲要做姐妹，半夜去陌生人屋企，我一定會婉拒，姐妹唔好去，朋友冇咗就冇咗，最緊要自己平安」。

樓主留言最新決定：唔做姊妹

面對網民一面倒的提醒與驚險經歷分享，樓主其後在留言區更新最新決定，表示已與新娘認真溝通「雖然佢保證唔會發生任何黐線嘢，不過佢都明白我嘅擔心同尊重我嘅選擇，所以！我唔做姊妹，只會同男朋友一齊去第二日嘅婚宴。」她亦透露已將該帖文轉發予其餘姊妹，眾人均表示會重新認真考慮是否擔任姊妹。

內地婚鬧曾因「玩得太癲」，試過有新郎伴娘緊抱貼胸夾氣球，令新娘當場叫氣炸「不嫁了」。（網上圖片)

何謂「婚鬧」？

網民所擔心的「大陸婚鬧」，是指內地部分地區流傳的婚禮惡俗。傳統本意是藉熱鬧氣氛為新人驅邪及增添喜慶，但近年在部分鄉鎮及地區卻演變成極端低俗甚至暴力行為，包括向新人及親友狂噴彩帶噴霧、潑灑雞蛋、麵粉及豉油，甚至將伴娘捆綁、強行摟抱、猥褻，或拋入水池等，過往更屢次發生伴娘受重傷甚至性侵的刑事案件。

網上圖片

官方與法律明確禁止

中國民政部早於2020年及2022年先後發文要求整治低俗婚鬧等不正之風。當地法律界亦多次強調，《治安管理處罰法》及《刑法》均列明在婚禮上強制猥褻、侮辱他人或故意傷害身體屬違法行為，絕非「地方習俗」可以開脫。

根據《民法典》第8條及第10條規定，任何民事活動及習俗都不能違反法律或違背公序良俗。一旦婚鬧行為越過紅線，涉事者必須承擔三重法律後果，輕則按《治安管理處罰法》面臨最高15日行政拘留及罰款；造成人身傷害或財物損失，須依《民法典》承擔民事賠償及連帶責任。

若涉及強行摟抱猥褻、公然侮辱、聚眾鬧事或導致他人重傷甚至死亡，更會觸犯《刑法》第237條「強制猥褻、侮辱罪」、第234條「故意傷害罪」及第293條「尋釁滋事罪」等，最高可被判處十年以上有期徒刑。