現時就業市場競爭激烈，不少職位的起薪點都未必有2萬元。近日勞工處互動就業服務網站刊登一則招聘廣告，位於藍田的住戶聘請「家庭煮飯員」，不僅沒有學歷要求，工作時間更是「朝10晚6半」，月薪最高可達$30,000！優厚待遇隨即吸引大批網民關注，不過細看職責要求，想穩袋3萬人工原來並不簡單！



勞工處互動就業服務網站刊登一則招聘廣告，位於藍田的住戶聘請「家庭煮飯員」。（勞工處招聘網站截圖）

每日工作8.5小時 月薪可達3萬元

根據勞工處網站刊登的招聘資料，藍田區有住戶正在招聘一名「家庭煮飯員」，隸屬住戶服務業。待遇方面相當吸引，每月人工介乎$22,000至$30,000（視乎工作經驗而定），每週工作5天至6天，採輪休制。

與一般飲食業動輒工時長、需要「落場」不同，該職位的工作時間為上午10時至下午6時半，每天工作8.5小時，換言之只要為僱主煮好晚餐後便能準時收工。

《逃避雖可恥但有用》劇照

不設學歷門檻 須精通中菜兼懂西餐、日本菜

入職門檻方面，該職位沒有任何學歷要求，只需具備2年相關經驗、操一般粵語及懂閱讀中文即可，另要求求職者工作時不吸煙不飲酒、勤奮主動及誠實可靠，若有家庭廚師經驗則會獲優先考慮。

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雖然不設學歷門檻，但要滿足僱主胃口也不是易事。招聘廣告列明，煮飯員須負責日常新鮮食材挑選及採購、負責前期清洗切配等備菜工作，以及保持廚房環境與工具衛生；更要負責製訂菜單，確保膳食營養豐富，並精準處理家人要求的菜式及個人口味喜好。除要精通家常中菜及各式滋補湯水外，更特別註明「懂西餐及日本菜優先」。