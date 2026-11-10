保良局招聘兒童之家家長月薪$2.6萬 包住宿膳食！中五學歷可申請
又有筍工招聘了！保良局兒童之家現正招聘全職及半職家長，月薪最高可達$26,590，更可攜配偶以及2名4-18歲子女入住，不但供住宿膳食、每年有高達3.6萬表現獎金，配偶於工餘協助教導更可額外獲$7,600津貼。職位學歷要求不高，中五程度已可申請，有意求職者不妨留意！
1.保良局兒童之家—正家長
月薪：$26,590
截止日期：2026年11月27日
入職條件：
（a）中五程度
（b）一般粵語、懂讀寫中文
（c）該職位為24小時輪班，每週工作4天至5天，輪休，每週工作82.5小時，夫婦或具相關照顧兒童經驗優先 (夫婦可攜2名4-18歲子女入住)
職責：
（a）負責照顧家舍內8-9名兒童（4-18歲）之日常起居生活
（b）安排活動及處理家舍行政事務，需於家舍過夜
（若配偶於工餘教導兒童，每月可額外獲$7,600津貼）
福利：
（a）有超時工作補假、供住宿、年假18天、銀行假期、生日假、在職培訓、醫療保險、供膳食
（b）每年表現獎金$36000
申請方法：
（a）求職者可電郵至sgh@poleungkuk.org.hk或郵寄履歷表至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局之家
👉🏻 按此 立即申請
2.保良局兒童之家—半職替家長（日間）
月薪：$9,500
截止日期：2026年11月27日
入職條件：
（a）中五程度
（b）良好粵語、一般英語、懂讀寫中文、略懂讀寫英文
(c)值得注意的是，該職位工作時間為下午2時半至下午8時，每週工作3天至4天，輪休
職責：
(a)負責照顧家舍內8-9名兒童（4-18歲）之日常起居生活
(b)安排活動及處理家舍行政事務
(c)於三個家舍工作
福利：
有超時工作津貼、年假18天、銀行假期、生日假、在職培訓、醫療保險及其他津貼／福利
申請方法：
(a)求職者可電郵至sgh@poleungkuk.org.hk或郵寄履歷表至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局之家。
👉🏻 按此 立即申請
資料來源：保良局、搵工易