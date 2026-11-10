保良局招聘兒童之家家長月薪$2.6萬　包住宿膳食！中五學歷可申請

又有筍工招聘了！保良局兒童之家現正招聘全職及半職家長，月薪最高可達$26,590，更可攜配偶以及2名4-18歲子女入住，不但供住宿膳食、每年有高達3.6萬表現獎金，配偶於工餘協助教導更可額外獲$7,600津貼。職位學歷要求不高，中五程度已可申請，有意求職者不妨留意！



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1.保良局兒童之家—正家長

月薪：$26,590

截止日期：2026年11月27日

入職條件：

（a）中五程度

（b）一般粵語、懂讀寫中文

（c）該職位為24小時輪班，每週工作4天至5天，輪休，每週工作82.5小時，夫婦或具相關照顧兒童經驗優先 (夫婦可攜2名4-18歲子女入住)

職責：

（a）負責照顧家舍內8-9名兒童（4-18歲）之日常起居生活

（b）安排活動及處理家舍行政事務，需於家舍過夜

（若配偶於工餘教導兒童，每月可額外獲$7,600津貼）

福利：

（a）有超時工作補假、供住宿、年假18天、銀行假期、生日假、在職培訓、醫療保險、供膳食

（b）每年表現獎金$36000

申請方法：

（a）求職者可電郵至sgh@poleungkuk.org.hk或郵寄履歷表至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局之家

👉🏻 按此 立即申請

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2.保良局兒童之家—半職替家長（日間）

月薪：$9,500

截止日期：2026年11月27日

入職條件：

（a）中五程度

（b）良好粵語、一般英語、懂讀寫中文、略懂讀寫英文

(c)值得注意的是，該職位工作時間為下午2時半至下午8時，每週工作3天至4天，輪休

職責：

(a)負責照顧家舍內8-9名兒童（4-18歲）之日常起居生活

(b)安排活動及處理家舍行政事務

(c)於三個家舍工作

福利：

有超時工作津貼、年假18天、銀行假期、生日假、在職培訓、醫療保險及其他津貼／福利

申請方法：

(a)求職者可電郵至sgh@poleungkuk.org.hk或郵寄履歷表至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局之家。

👉🏻 按此 立即申請

資料來源：保良局、搵工易