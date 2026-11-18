各位想轉工或者想搵政府工的打工仔留意！食物環境衞生署（食環署）近日刊登招聘，聘請非公務員合約「行政助理」（職位編號：50463），月薪高達$28,020，合約期不多於12個月。如果工作表現良好，更可獲發10%約滿酬金。只要具備學士學位及一年相關工作經驗即可申請，即睇入職條件、工作職責及截止日期！

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想應徵這份合約工，申請人需要符合以下幾項基本條件：

1. 持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷。

2. 在香港中學文憑考試（DSE）或香港中學會考（HKCEE）的中國語文科和英國語文科考獲第3級／C 級或以上成績（2007 年前會考課程乙C級視為等同第3級），或具同等學歷。

3. 必須在取得學位後，累積最少一年有關行政管理的全職工作經驗。

4. 懂操作電腦，而且在獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

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食環署行政助理主要負責支援部門的後勤及營運工作，日常職責包括：

1. 負責日常行政管理工作，例如辦公室管理、電腦資料系統管理、人力及財務資源管理等。

2. 協助各項項目的規劃與發展。

3. 為會議提供秘書支援服務。

4. 收集、整理各項統計數據並編製報告。

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福利與聘用條款：享10天年假＋約滿酬金

獲錄用者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月；續約與否須視乎部門運作需要、員工表現及行為而定。雖然屬非公務員合約，但該職位仍享有10天有薪年假，在符合《僱傭條例》規定下享有休息日、法定假期、公眾假期、產假／侍產假及疾病津貼。

該職位亦設有約滿酬金（只適用於合約期為12個月的受聘人）。若合約期內工作表現與行為持續良好，合約圓滿結束時可獲發約滿酬金，金額連同政府強積金（MPF）供款，相等於合約期內所得底薪總額的10%。

有興趣申請的朋友要特別注意遞交方式：

1. 申請人必須經由公務員事務局網站的「G.F. 340 網上申請系統」遞交申請。以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交將不獲受理。

2. 必須在網上系統詳列中英文科成績，以及過往工作紀錄的職銜與詳細職責說明。

3. 持有本地學歷人士，現階段毋須遞交修業成績表或證書副本；持非本地學歷人士，則須於 2026年11月30日或之前，將成績表及證書副本電郵至指定郵箱（appt3_recr@fehd.gov.hk），並註明職位名稱及網上申請編號。

4. 獲邀面試者通常會在截止後約10至12個星期內收到電郵通知；若未接獲通知則可視作落選。

截止申請日期：2026年11月23日 23:59:00



職位詳細資料