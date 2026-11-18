黃仁勳想食回頭草都要食檸檬？英偉達（Nvidia，又稱輝達）前CEO黃仁勳日前發表離職後的首份聲明。他在聲明中開口「表白」，樂意重返輝達擔任 CEO。不過轉頭NVIDIA董事會主席轉頭已經Say No，並指已物色人選。

食回頭草其實在職場是「兵家常事」，不少打工仔原本以為跳出舒適圈可以大展拳腳，點知入到新公司先發現伏味濃郁，甚至夜闌人靜時好想問句：「如果我返去，舊公司仲收唔收我？」有資深HR曾教路，各位打工仔想食回頭草之前，有4個問題應先考慮，而且若決定回巢亦有5大技巧要留意。

getty

黃仁勳發聲明想返英偉達 董事會開場即秒拒：唔會再請！

英偉達（Nvidia，又稱輝達）前CEO黃仁勳近日因間諜及出軌風波辭職，不過日前他發表離職後的首份聲明。他在聲明中透露，自離開後收到大量來自員工、投資者、合作夥伴及客戶的呼籲，希望他重掌大局。黃仁勳更大方開口「表白」，表示如果董事會認為他的回歸符合股東、員工、公司同美國的最佳利益，他將十分榮幸能夠重返英偉達擔任CEO。他在聲明中亦再次就之前的婚外情向家人與員工道歉，坦承在個人生活中犯下「嚴重錯誤」，並為董事會帶來困擾，表示會完全承擔責任。連特朗普早前亦曾向傳媒表態，支持黃仁勳重返英偉達。

當外界以為這場「世紀大復合」有望上演之際，英偉達董事會主席瓊斯（Harvey Jones）卻在投資者電話會議上一盤冷水兜頭淋。瓊斯一開場就斬釘截鐵表示：公司不會重新聘用聯合創始人黃仁勳擔任CEO，並且不會就此事回答任何問題。董事會更已委託獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）物色新CEO人選，表明物色到最合適人選前絕不倉促行事。

Reuters

連全球頂尖企業的靈魂人物主動遞橄欖枝，舊公司都可以如此絕情！這正好給一眾自覺「公司冇咗我唔得」的打工仔狠狠上一課。職場就是這樣現實，想回頭絕對不是隨口一句「我想返嚟」咁簡單。

投履歷前踩剎車！HR教路先問自己4大靈魂問題

很多打工仔轉工後感後悔，往往是因為在新公司遇到摩擦，發現前公司比舊公司更好。但台灣 yes123 求職網發言人楊宗斌提醒，懷念舊公司想遞履歷回巢前，千萬不要衝動，必須先冷靜思考以下4大問題：

1. 之前離開前東家的負面原因，現在有改善了嗎？

當初令你狠心遞信的原因，例如人工低、升職無望、制度混亂抑或人事鬥爭，如今舊公司是否已經徹底改變？如果原封不動，你回去只會重蹈覆轍，不用三個月又想辭職。

《愛回家之開心速遞》劇照

2. 若重返前東家，薪資、職位有明顯提升嗎？

食得回頭草，最忌「平調」甚至「降職」。如果在外面公司待過，回去待遇與職銜都沒有實質進步，那跳槽的意義何在？

3. 前東家的辦公室氣氛，是否有令人懷念的地方？

你懷念的到底是熟悉的人情味與團隊默契，還是純粹想逃避適應新環境？

4. 前東家的高層是否真的很重視你是人才？

這是最致命的一點。正如黃仁勳以為群眾呼聲很高，但董事會高層根本不買賬。舊公司主管與高層是否真心視你為人才，決定了你回去之後的地位是「座上客」還是「次等兵」。

楊宗斌亦特別提醒，企業願意接納前員工，固然是看重你對工作環境和流程熟悉，但亦要警惕公司是否純粹因為人手嚴重短缺或流動率過高，才倉促找你回巢「填氹」。

《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

資深HR解密成功回巢5大決勝心法

如果你深思熟慮後，依然覺得前公司才是「真愛」，到底怎樣開口才能提高成功率，又不會顯得卑微尷尬？擁有40年跨國外商人資經驗的李益恭（AY老師）指出，其實企業並不抗拒舊人回巢，因為舊人具備即戰力，可省下大量培訓成本與適應風險。想順利通關，關鍵在於以下5招：

第1招：勇於向前主管開口（最快途徑）

不要把事情想得太複雜，最直接有效的方法就是聯絡前主管，坦誠表達想回來的意向。若當初表現良好，加上主管內部引薦，求職錄取率可大幅飆升至 70%。

第2招：確保有一張乾淨漂亮的「離職記錄」

HR收到舊員工履歷時，必定會調閱當初的離職記錄。如果當初辭職時搞到不歡而散，主管曾Remark「永不錄用」，無論你能力多強都無法再返舊公司。這也是為何打工仔離職時最好保持禮貌、好聚好散。

第3招：面試主動交代「當初離職原因如今是否還在」

這是回巢面試的必答題。你必須給出合情合理的解釋：如果當初是因為進修或特殊原因離開，而該因素現在已解決，公司通常樂意接納；但如果當初隨便敷衍離職，面試時就必須拿出有說服力的講法，證明自己不會再輕易動搖。

第4招：強調自己「零磨合期」

舊員工最大的王牌就是不用磨合，埋位開工。面試時要著重強調自己對公司內部架構、跨部門運作及業務流程很熟悉，向公司保證你「一入職即可發揮生產力」，為公司降低試錯與培訓成本。

第5招：自我推銷用數據說話打動面試官

回巢面試同樣是自我推銷，秘訣在於具體「舉例說明」。分享過去在職時曾解決過的艱巨任務，清晰列出任務難度、時效，以及提供具體數字支持，用實力打動對方。

轉工跳槽就像談戀愛，分手後覺得前度好，想復合不是罪。但回頭之前，記得搞清楚舊公司對你的真正態度，確認當初的分手死結已經解開才去敲門。否則兩頭不到岸，最後尷尬的只會是自己！