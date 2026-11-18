就業市場職位僧多粥少，不少00後都在社交平台嘆揾工有難度，若有面試機會都要好好把握。早前有一名港女在社交平台發文分享，指自己最近面試請人時，遇到有一位20歲的女生在面試最後循例詢問有沒有問題想問時，該名00後女生竟然問了一條令她驚呆的問題，令樓主感到相當無奈。

其實不少面試官在結束面試前，都會反問這條問題，應徵者應該怎樣答才不會踩雷呢?《開罐》就訪問了企業管理顧問張慧敏Son姐，看看應如何拆彈。



未能10點上班原因是遲起身

該名負責面試環節的港女，在Threads的「00後整頓職場」主題發文分享，自己最近在請人工作，面試時見了一位20歲的女生，並寫出當時對話。事主指在面試時循例向對方詢問有沒有問題想問，怎料該名女生就問道是否一定要10時上班。事主欲詢問其原因問是否有其他事情需要做，對方解釋自己通常12點才起床，想知道是否可以「返晏啲」，問「你哋office有冇其他時間揀」。事主對此感到無奈，並沒有回答女生的問題，並讓她「可以返去等消息」。

責面試環節的港女在Threads的「00後整頓職場」主題發文分享面試經歷（網上截圖）

網民反應兩極 反問事主「問吓都唔得？」

帖文隨後獲得極大迴響，不少網民紛紛留言討論。有網民覺得事主古板，直言「問吓都唔得？」、「又係你叫人問，問完又唔高興」、「佢都提出咗要求啦，佢遲到遲走咪得」，亦有網民認同事主，覺得該女生態度存疑，「極品喎呢啲」、「咁家陣你返工定瞓覺？瞓到自然醒先返啦不如」，更反寸「原來話自己會晏起身要返晏啲係正常問題」、「佢都係返去做爸爸媽媽嘅寶貝女好啲」。

網民留言評論（網上截圖）

那麼從究竟見工「最後一問」到底可以問什麼呢？而「最後一問」究竟有沒有禁忌問題呢？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」。她表示這位女生並不是提問上的錯誤，而是態度上出現問題。她指任何公司都有自己的規矩，建議面試生可以轉一轉態度，將問題改為「會不會有彈性上班時間？」

她指求職者被問到「還有沒有問題」其實是普通的你問我答，是雙方之間對於工作內容的共識，提醒求職者不需要低聲下氣，雙方保持最基本的了解和禮貌就可以。

在此，「Son姐」分享了幾個關於見工「最後一問」的常見誤會及秘笈，各位見工仔女不妨可以參考一下。

1. 「有沒有其他問題」是雙方之間的一種共識和了解 。

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Son姐指面試的目的從來都不是單方面的，而是互相了解的過程 。僱主想了解你是什麼樣的人，求職者也想了解這份工作 。這個問題是為了提供一個機會，讓雙方當面溝通、解決疑問，並評估求職者的表達和溝通能力，觀察對方是否合得來 。

2. 注意提問的態度和技巧

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Son姐指只要問題是基於跟這份工作有關的，都可以問 。例如，可以詢問公司的架構、晉升機會、花紅等 。真正的「大忌」不在於問什麼，而是提問時的態度和技巧 。Son姐又教路可以嘗試提出針對性提問展現交流。提問應基於求職者聽了面試官的講解後，發現有些地方不明白，或想知道更多 。針對對方已提及的內容深入提問，這證明你有認真聆聽和思考 。好的提問能促進交流，例如：「我來之前以為是這樣，原來您說的是這樣...」這樣能展現求職者對話的深度和參與度 。

3. 表達誠懇無須「做戲」

《羅曼史是別冊附錄》劇照

Son姐又指，「有沒有其他問題」最關鍵不是問的具體內容，而是求職者給予對方的「感覺」 。面試官記住的往往是你的態度、誠懇度，以及是否尊重面試，包括你是否用心準備了面試，而不是隨便應付 。如果你的所有行為和話語都不是發自內心，而是刻意表演，那麼不僅當事人自己會覺得虛偽，面試官也會覺得求職者虛假。她再提醒各位求職者不用過度專注於猜測面試官想聽什麼，或想著用什麼話術讓對方記住你 。

事實上，國際權威管理刊物《哈佛商業評論》刊載的職涯指導專題曾指出，面試結尾的「逆向提問」（Reverse Interviewing）絕非走過場，而是求職者展現專業水準的第二次機會。專家建議將提問聚焦於「職位關鍵成功因素」與「團隊文化」，例如：「如果我有幸加入，您期望我在入職首90天內解決的最核心挑戰是甚麼？」這類提問不僅能立即展現求職者積極進取的態度，更能反向探測僱主的核心期望，而非一味計較個人作息的瑣碎利益。