NVIDIA創辦人兼總裁及執行長黃仁勳因接連爆發出軌風波，最終宣佈辭去高職，引起公司股價動盪和全網熱議，一名台灣網友在Threads上發帖詢問「黃仁勳都敢辭職了為什麼你不敢？」，意外引出網民們幽默的精彩留言~

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大部分網友都是清醒的，紛紛精闢地點出他們和黃仁勳之間的差異：

「黃仁勳離職了還是有3% NVIDIA 股票，我離職就剩一根 XX，怎麼離？」

「他不幹了寫進歷史，我不幹了是準備吃屎」

「他今天離職明天在北歐，我今天離職明天就在北車（台北車站）」

「黃仁勳離職叫市場動盪，我離職叫市場少一個便當訂單」



也有人自嘲說：

「黃仁勳離職後可以到下輩子都不會餓到，我離職下午就餓了」

「沒錢才叫離職，有錢那叫退休」

「他的離職全世界知道他出軌，我的離職只有台鐵知道我臥軌」

「他離職媒體放過他了，我離職我老婆絕對不會放過我」



有網友說出他們和黃仁勳離職原因的差異：

「他離職是因為做錯一件事，我離職是因為還沒做對一件事」

「他離職馬斯克搶着要，我離職人力銀行都不要」

「他離職還是身家上兆，我離職準備迴光返照」

「月薪三萬在擔心月薪三億的」

「他離職還有NVIDIA股票，我離職只有超商發票」

「黃仁勳離職叫故事，社畜離職叫事故」



也有人直接問AI「黃仁勳每天丟1億台幣在水溝多久可以丟完」，AI回答：「以黃仁勳目前的身價估算，如果每天丟1億台幣在水溝裏，需要大約130.6年才能全部丟完」，引起不少網民好奇詢問那個水溝到底在哪裏？

留言區的精彩留言讓不少人看了笑着笑着就哭了，也有人形容留言區簡直是展示了「苦難是文學的溫床」的現實。儘管整片留言區沒人直接回答事主的問題，但答案已經顯而易見。

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