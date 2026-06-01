辭職不要得罪老闆 　教你四步「體面離職」法和公司好聚好散

今天小編想來和大家聊聊如何 「優雅且不會得罪領導」 的辭職呢？準備離職的寶寶們千萬一定要重視起來呀 ~



你要知道行業的圈子並不小，要是得罪了領導，你以後可能會攤上麻煩的，還是好聚好散比較好！

提離職正確4步

1. 說話前鋪墊

就算是要辭職，也不用得罪老細。（UNSPLASH@headwayio）

小編建議大家不要一上來就入正題，記住凡是都要有個開頭，先鋪墊情緒再代入感情。我知道很多人都是忍受不了才辭得職，但是你也不能意氣用事大搖大擺走進領導的辦公室說：「我不幹了」。 我們借位思考一下，你要是領導，你會爽嗎？所以，以下是一些鋪墊例子：

「領導，你忙嗎？有一些關於工作上的想法想要和你聊一下。」



2. 感謝語

辭職也想和上司保持良好關係，可寫下感謝語去表達在公司學習到了什麼東西。（UNSPLASH@aaronburden）

拒絕用悲慘的話語去說你為這間公司付出了多少，公司有多不看重你等等類型的話，這樣只會讓領導對你的印象大大扣分。既然你都已經決定要走了，就走得大大方方的，用感謝語去感謝曾經領導在哪方面給過你幫助，你在公司學習到了什麼東西等等的。

「這幾年我在公司學習到了某某方面，給我的工作上帶來了很大的進展和進步，非常感謝您這幾年來對我的照顧和賞識，你總是在我需要援手的時候伸出手。」



只需要短短的1-2句比較深入的感謝就已足夠。

3. 這個時候呢，我們已經鋪墊得差不多了，我們可以步入正題了

好好和上司說清楚，想要辭職。（UNSPLASH@Adolfo Félix）

在解釋離職的原因時候，我們其實不需要做任何的欺騙，只要適當的修飾語言然後再說出口就可以了。好比如：

「經過我深思熟慮，我有想要出去闖一闖的想法。」

「說實話，我在公司也待了好幾年，我想要 XXX 」

「因為最近搬家了，離公司較遠，每天來回也用了很多的時間，所以我想 XXX 」



4. 結尾表示自己離職的堅定。

辭職前要先想清楚，也要把工作交接給相關的同事。（unsplash@Nick Fewings）

你可以說出你已經計劃在「幾號」離職。離職前，也會把工作交接給相關的同事。一整套下來就會讓覺得你是一個有始有終的人，也不會到處說你壞話，還可能因為看好你，而給你介紹其他工作呢！最後，記得 email 多一份離職信給領導哦！（表示離職的證據）

最後，小編希望大家都經過深思熟慮後才提離職，千萬不要因為一時的衝動哦！

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