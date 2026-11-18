英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳因與中國女商人黃樂（Alice Huang）爆出婚外情請辭下台，如今《華爾街日報》（WSJ）進一步起底黃樂與其丈夫康偉的驚人「雙線分工」內幕。報道指出，這對夫妻檔橫跨美中科技鴻溝，黃樂在海外接近黃仁勳並打通英偉達高階晶片供應管道，康偉則在中國境內聯手華為與地方政府，操盤投資規模超過90億美元（約706億港元）的國家級AI算力資料中心網路。



夫妻雙線並進助攻中國AI 老公親手牽線介紹黃仁勳

根據《華爾街日報》檢視中國公開文件發現，黃樂與康偉朝著同一目標分頭並進，試圖協助中國人工智能實力超越美國。黃樂的任務是與時任英偉達行政總裁黃仁勳建立關係，並透過旗下公司Megaspeed取得華府禁止輸往中國的英偉達高階運算晶片，康偉則負責在中國各地建構龐大的政府支持資料中心網路。

黃樂丈夫康偉似乎對兩人的婚外情採取默許態度。（X@_FORAB）

知情人士透露，康偉早年在電玩產業便已結識黃仁勳，正是他親手將妻子黃樂介紹給黃仁勳，且似乎對兩人的婚外情採取默許態度。雖然中國證券申報與政府公告並未直接證實北京當局下令Megaspeed採購晶片，或晶片最終流入康偉關聯的資料中心，但記錄清楚顯示，當中國國有資金大舉挹注康偉的境內事業時，其妻子的海外公司正源源不斷取得受到美國管制的英偉達晶片。

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聯手華為、拿下大單 康偉操盤逾90億美元資料中心

康偉的算力版圖可追溯至2021年底，核心企業為總部位於上海的「世紀瓏騰」（Century Longteng）。文件顯示，該公司由A股上市公司「世紀華通」持股63%、康偉旗下私募股權機構「和曦資本」（Hexi Capital）持股27%，另有上海地方政府機構持股10%，康偉隨後出任高管。

2023年8月14日，T3出行CEO崔大勇、CTO李京峰、投資人康偉、黃樂（右三），到「中汽創智」交流訪問。（中汽創智網站）

2022年初，世紀瓏騰在康偉親自出席簽約儀式下，與已遭美國列入黑名單的電信巨頭華為簽署雲端資料中心與算力合作協議，自此開啟一連串具中國官方背景的巨額投資。同年夏季，世紀瓏騰簽約興建安徽蕪湖智慧算力產業園，規劃投資高達45億美元，佔地約38萬平方米（面積超過70個足球場）、容納2.4萬個伺服器機櫃，並獲納入北京「東數西算」國家戰略獲得電力與基建支持，截至今年4月已有首棟約4.6萬平方米的機房完工。

緊接著在2024年7月，康偉又以世紀瓏騰旗下數據服務公司董事長身分，出席四川涼山投資額約50億美元的資料中心動工儀式，企業申報文件亦顯示世紀瓏騰與深圳另一項資料中心開發案有所關聯。從2021年至2024年間，與康偉網路相關的擬議投資總額突破90億美元。

黃樂成英偉達雲端合作夥伴 夫妻檔誇口「有門路將晶片運進中國」

就在康偉大興土木之際，黃樂於2023年積極打通英偉達晶片管道並接近黃仁勳。當年11月，Megaspeed向英偉達表示中國電商巨頭阿里巴巴將成為其核心客戶，藉此獲得「英偉達雲端合作夥伴」資格，取得優先供貨權。儘管黃樂同月在股權重組中卸下Megaspeed註冊董事職務，她與黃仁勳的私交仍持續升溫，兩人不僅2023年底在新加坡餐廳被拍到同框，隔年更現身台北國際電腦展（Computex）。

這張攝於2026年11月10日的照片中，可以看到新加坡公司Megaspeed註冊辦公室所在的新加坡海洋金融中心大樓。（Reuters）

2024年底至2025年6月期間，這對夫妻檔甚至向外部投資人兜售上海與東南亞的資料中心項目，誇口「三年內可讓資金翻三倍」，並自信表示「有辦法把英偉達晶片帶進中國」。

遭新加坡禁止入境、上海涉案遭拘 夫妻動向成焦點

然而兩人的跨國運作很快引起監管機構注意。新加坡當局於2025年2月針對Megaspeed及關鍵高層涉嫌虛報伺服器採購展開調查。雖然最終因境內刑事犯罪證據不足未起訴，但新加坡內政部仍對黃樂發出嚴厲警告，並禁止她再次入境新加坡，目前對Megaspeed及其他6人的調查仍在進行中。

至於康偉今年稍早曾因涉及股市操縱調查在上海遭拘留，知情人士透露他近期已獲釋，並向友人分享自己在美國史丹福大學的合照。針對上述報導，康偉與黃樂均未回應，Megaspeed則聲明公司合法合規營運，且黃樂目前已無任何職務。

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