感恩節及聖誕前夕減價優惠陸續登場，AEON由今日（11月20日）起至12月6日正式推出「BLACK FRIDAY Sale」大型減價優惠。今年減價陣容涵蓋超市食材、家庭電器、冬季服飾及生活百貨，不僅有大量精選貨品低至5折發售，更設有激抵限時放題任裝活動及多款超值福車，以下為大家精選今次優惠的必搶亮點！



AEON由今日（11月20日）起至12月6日正式推出「BLACK FRIDAY Sale」大型減價優惠（資料圖片/梁鵬威攝）

AEON BLACK FRIDAY Sale

推廣日期：2026年11月20日至12月6日

地點：全線AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET分店（部分商品只限指定分店發售）

連續兩日「限時放題」1小時任裝Sanrio精品、雞中翼

今次AEON Black Friday Sale的重頭戲之一，莫過於11月28日及29日舉行的「限時放題」活動，顧客可在指定1小時時段內任裝指定食材或精品，絕對考驗眼明手快！其中11月28日下午2時至3時為日本車厘茄放題，下午4時至5時則有無鹽去骨鯖魚及指定Sanrio商品任裝；而11月29日下午2時至3時主打巴西雞中翼，下午4時至5時同樣設有指定Sanrio商品放題。

（AEON官網）

招牌「福車」$189起登場 齊集廚具、安格斯牛扒及限量積木

向來極受歡迎的AEON「福車」優惠亦同步登場，涵蓋清潔用品、廚具、美酒及玩具等多個類別。想入手家居用品的可留意$189的清潔用品福車（總值$269.2），以及同為$189的HOME COORDY廚具福車（內含陶瓷塗層桌上鍋及明火單柄鍋）；追求名牌廚具則可選$199的Tefal廚具福車（總值$396），內有入廚易煎鍋及單柄煲。

至於想入手美食及精品的市民，場內亦備有$289肉類福車（齊集美國頂級安格斯西冷牛扒、美國豚肉片及泰國安格斯牛肉粒）及$399美酒福車（總值$570，包清酒、梅酒及威士忌）；另有限量28套的LuLu The Piggy文具福車（$289）及限量60套的Qman Sanrio造型積木福車（$469）。此外，顧客凡於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET或Mono Mono店內購買任何DAISO貨品滿$189（單一發票計），即可免費獲贈購物車一架。

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家電服飾5折起發售 超市急凍海鮮、雪糕同步劈價

除放題與福車，場內亦有多款精選家電、服飾及食材以5折或激減價發售。有意添置家電或準備外遊的市民，可留意減至$349.5的24吋行李箱、$1,345的LG 27吋全高清廣闊視角電視、$2,540的TOSHIBA超薄變頻前置式洗衣機，以及$499的BRAUN氣炸鍋。服飾及日用品方面，多款男女裝衛衣、牛仔褲及童裝外套均低至$59，OPANCHU USAGI一次性潔面巾更僅售$3.9，同時亦推出一系列可愛的BLACK PANDA黑熊貓主題食品及抱枕家品。

超市食材同樣減得相當吸引，急凍熟松葉蟹腳只需$99、大拖羅三文魚壽司盛售$89、奧地利梅扒或肉眼切片低至$24.9；甜品零食方面，Häagen-Dazs雪糕迷你杯售$19.5，各款汽水及日本納豆亦低至$8.9起，方便大家趁機入貨。

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會員享3倍積分及大抽獎

推廣期內，AEON會員凡購買BLACK FRIDAY之廣告商品，即可賺取3倍會員積分。購物滿指定金額更可參與「BLACK FRIDAY大抽獎」及享有AEON信用卡簽賬回贈優惠，準備趁年底前入貨的市民不妨把握機會前往掃貨！