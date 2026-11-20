各位小薯剛畢業，想找一份薪酬可觀又穩定的工作，機會來了！民政事務總署旗下多個辦事處近日刊登非公務員合約職位空缺，招聘「行政助理」，月薪高達 $29,300，最吸引的地方是入職門檻十分「親民」，只要有學士學位及 DSE 成績達標即可申請，未有硬性規定必須具備工作經驗！以下為大家整理幾份民政處行政助理空缺的職責、入職要求及申請細節，想應徵的朋友記得留意截止日期，切勿錯過！



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5大入職要求！要大學畢業、DSE或會考中、英文科考獲第3級

今次民政事務處共有3個單位招聘「行政助理」，分別是九龍城民政事務處 、荃灣民政事務處以及總部第三科，職銜、入職要求、月薪以及聘用時期也一樣，但職責、截止日期和申請方法略有不同。

薪酬： 月薪港幣 $29,300

聘用期： 非公務員合約條款，合約期不多於 12 個月

約滿酬金： 表現良好者合約圓滿結束後可獲發約滿酬金，連同強積金供款相等於合約期底薪總額的 15%



入職條件：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即DSE或會考中、英文科考獲第3級或以上成績（2007年前會考英文課程乙C級視為同等）；

3. 具良好中英文書寫及會話能力

4. 熟悉MS Word、Excel、PowerPoint等電腦軟件；

5. 具有行政或政府/公共機構相關工作經驗者會優先考慮（意味著無相關經驗的應屆畢業生同樣符合基本申請門檻。）

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九龍城民政事務處——行政助理 (九龍城)

九龍城民政事務處正招募行政助理，主要負責一般行政及管理工作，包括資源管理、系統與檔案管理、統籌會議與活動、蒐集統計資料分析、處理公眾查詢及申請，甚至在需要時協助選舉相關事務。

截止申請日期： 2026年11月24日 18:00:00



申請方法： 須透過公務員事務局 G.F. 340 系統網上申請，並須於截止前把學歷證明副本郵寄或親身送達九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署8樓（信封面須註明職位及網上申請編號）。



九龍城民政事務處行政助理申請詳情

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荃灣民政事務處——行政助理（荃灣）

荃灣民政事務處同樣招聘行政助理，職責包括協助舉辦社區活動、為區議會或相關委員會及小組提供行政支援、籌備選舉及選民登記、處理市民查詢投訴，以及按需要執行戶外工作等。

截止申請日期： 2026年11月29日 23:59:00



申請方法： 須透過 G.F. 340 系統網上遞交申請。持有本地院校或香港考評局頒授學歷的應徵者，現階段毋須遞交修業成績及證書副本，待獲邀面試時才需帶備正副本核實。持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士，則必須於截止日期或之前將所有學歷副本電郵至tsuen_wan_personnel@had.gov.hk，並在電郵標題、內文和文件副件上註明「申請行政助理（荃灣）職位」及網上申請編號。



荃灣民政事務處行政助理申請詳情

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民政事務總署第三科——行政助理

民政事務總署第三科亦有行政助理職位招聘，辦公地點設於灣仔修頓中心。主要負責一般行政及管理工作，例如資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；協助負責回答一般市民的查詢以及協助辦公室日常運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議及活動所需的輔助安排以確保順利進行，與政府部門和其他有關團體聯絡等

截止申請日期： 2026年12月2日 18:00:00



申請方法： 同樣經 G.F. 340 系統作網上申請，本地學歷申請人在現階段毋須遞交修業成績及證書副本。若持非香港院校／香港考試及評核局頒發學歷，申請者就須於2026年12月9日下午六時（香港時間）或之前，將修業成績副本及證書副本電郵至民政事務總署（div3_recruitment@had.gov.hk）。



民政事務總署第三科行政助理申請詳情