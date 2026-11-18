你一定遇過這種同事或主管：開會時總要搶著發言，成果掛在嘴邊，聚會上非要當全場焦點不可，乍看之下很有魅力，甚至讓人一度以為這就是「自信」的樣子。但只要相處久一點，你會發現對方一被質疑就翻臉，對下屬頤指氣使，人際關係普遍緊繃。



心理學家兼暢銷作家瑪莉莎．法蘭科（Marisa G. Franco）長年研究自尊與依附關係，她的新書《Worth: The New Science of Self-Esteem and Secure Attachment》中提出一個核心觀點：一個人多會展現自信，跟他內心是否真的自信，其實是兩回事。真正有自信的人未必最懂得表現自己，但他們對待別人的方式，會洩漏自己的真實樣貌。

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值得注意的是，自戀和缺乏自我價值感，其實是同一件事的表裡兩面。一個人愈需要靠外在讚美、支配、比較來確認自己的存在，往往不是真正的自信。所以觀察一個人是否有穩固的自我價值感，關鍵不在他表現得多亮眼，而在他對待別人的方式。

這個判斷對職場關係影響很大。和自我價值感薄弱、靠自戀撐場面的人共事，短期內可能會被對方的氣勢和話術吸引，覺得他很有魄力、很懂得爭取資源；但長期下來，這種人一旦權力或利益受到威脅，容易把責任推給別人，對表現不如自己的下屬出氣，團隊裡的信任感和心理安全感也會被消耗殆盡，離職率往往偏高。

相對地，和真正有穩固自我價值感的人共事才會舒服，對方犯錯時願意承擔，情緒起伏較小，不需要靠貶低別人來證明自己厲害，團隊溝通成本會明顯降低。但這種人未必最會表現自己，開會時可能不是最搶眼的那一個。

2個訊號，揪出自戀狂

主管如果只看誰聲量大、誰愛邀功，反而容易看走眼，錯失真正該重用的人才，而該怎麼分辨員工真自信還是自戀，可以從以下2個訊號看出：

訊號一：習慣搶當全場焦點

真正有自信的人不需要主導全場。渴望成為眾人焦點的人，反而總是會想靠博取他人的注意力，填補內心的不安全感，把每一次聚會或會議都當成爭取好感的機會，而不是單純想與人建立連結。

訊號二：表現得高人一等

缺乏自信，反而用自戀掩蓋自我的人，很難平等對待與自己地位相近的人，他們若是認定對方「不如自己」，則容易顯得高高在上，把人分階級高低來對待，本身就是一種不安全感的表現。

值得注意的是，學歷、職位、外表或收入，都無法直接換算成自信與自我價值。

法蘭科提到，已有統合分析發現事業成就未必能提升自尊，另一項分析顯示，減重同樣無助於提升自尊。換句話說，「條件好壞」和「內心安穩與否」是兩回事，這也解釋了為什麼不少外在條件優異的主管或創業者，私下仍深受不安全感所困。

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5個跡象，看出誰是真正有自信的人

1. 懂得為別人著想

安全感高的人相信自己有價值，也同樣相信別人有價值，做決策時傾向找雙贏方案，而非犧牲他人來成就自己。舉例來說，就算某人因為工作忙碌無法出席朋友的生日聚會，他仍會體諒對方的失落，可能另外送份禮物表達心意。

2. 情緒相對穩定

心理健康狀況較佳的人，較不容易被情緒淹沒，也比較少出現情緒失控或冷戰退縮的反應。他們整體情緒偏正向，這份沉穩也讓身邊的人感到安心，這點在管理職特別關鍵，一位情緒穩定的主管，往往能讓整個團隊的溝通品質跟著提升。

3. 敢於展現真實的自己

安全感高的人常問自己「我想怎麼表達自己」，而不是不斷追問「我夠不夠好、值不值得被喜歡」。他們清楚知道不可能討所有人的歡心，也不會因此焦慮，所以不太追逐流行，反而容易發展出自己的風格。

4. 願意承認自己的錯誤

犯錯時，安全感高的人不會被羞愧感淹沒，也不需要靠否認缺點來保護自尊，能夠坦然承認不足，並為自己的行為對他人造成的影響負責。

真正安全感強的人，往往較不容易築起防衛心，不會為了迴避不舒服，就把責任推給別人，或淡化事情的嚴重性。這種特質在處理團隊衝突或客戶危機時尤其重要。

5. 坦然承認自己的不安

安全感的來源，其實是能夠接納自己所有的情緒，不會因為感到焦慮、憤怒或脆弱而看輕自己。他們理解「展現強勢」不等於高人一等，「感到軟弱」也不等於低人一等，情緒只是一種正常的體驗，而不是拿來自我批判的理由。

給管理者的提醒

面試新人、評估合作夥伴，甚至觀察自己的主管時，與其看對方的頭銜、業績或談吐是否亮眼，不如觀察他怎麼對待地位不如自己的人，以及被質疑時的反應。長期和真正有安全感的人共事，不只讓你在關係中感到被尊重，研究也顯示，這種相處模式有助於培養自己的自尊。

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