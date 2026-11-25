2026年即將進入尾聲，不少上班族開始盤算年後轉職時機。一名女網友好奇，領完年終獎金再提出離職會不會太晚？透露目前公司升遷機會有限，即使工作量增加也沒有加薪空間，加上發現新人薪資竟比資深員工還高，讓她擔心自己繼續待下去，恐怕成為薪水偏低的「老鳥」，考慮領完年終就離開。



這名女網友在Dcard以「領完年終再離職會不會太晚？」為題，指出身邊不少人會採取「騎驢找馬」的方式，先找到新工作再提離職，但她原本打算領完年終後直接離職，再慢慢尋找下一份工作。只是近期股市波動，手頭資金也跟著縮水，讓她擔心年後求職競爭更加激烈，可能找不到理想職缺，因此陷入兩難。

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貼文一出後，多數網友都建議領完年終再提離職，紛紛表示：

「年前釋出的缺都是屎缺，是連年終都不要的屎缺，所以還是拚命撐到年後再找」

「基本都領完年終才離職，除非妳本身不缺錢，不然正常人都是這樣」

「現在釋出的多是爛職缺，爛到年終都不想領也要走的那種，勸妳等領完年終再離職」

「工作沒這麼容易找到理想的，所以建議還是先拿到年終再走」

「騎驢找馬，確定有下份工作再離」



事實上，年底不少上班族陷入兩難：究竟該年前離職，還是撐到領完年終？本站曾報導，薪資查詢平台《比薪水》也提出四大評估關鍵，協助求職者做出適合自己的決定。

一、如果已經拿到理想offer，先計算新舊薪資。若新工作的年薪、福利更好，即使少拿年終，整體仍較划算

二、若公司有能累積經驗的專案，留下來可能值得，但若發展停滯，會錯過更早轉職的好時機

三、如果職場不健康、已經身心俱疲，與其硬撐，不如趁還有力氣換環境

四、11-12 月企業提前補人，好缺反而比年後多，動作太晚容易失之交臂



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】