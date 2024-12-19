老細常搶功勞、不聽勸？6大跡象證明他自戀　與其糾纏不如早辭職

有句話說：「辭職不是辭掉工作，是辭掉糟糕的老闆。」糟糕老闆未必是壞人，但他可能極度自戀，缺乏同理心，對職場同事造成莫名壓力。



根據《商業內幕》（Business Insider）報道，臨床心理師、哈佛醫學院（Harvard Medical School）心理學講師克雷格．馬爾肯（Craig Malkin）表示，自戀型的人通常以自我為中心，且行事浮誇，總是需要被崇拜。他們時常利用他人，而且缺乏同理心。事實上，他們會埋藏正常的情緒，包含悲傷、寂寞和羞愧等，害怕有這些情緒會遭到排斥。然而，越恐懼就越會認為自己特殊，進而自我保護。他強調，不健康的自戀不是容易改掉的習慣。

你的老細若然也有以下6種自戀傾向，建議你還是考慮一下是否繼續在他手下工作： (按圖了解)



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馬爾肯在着作《不用怕，自戀》提出「自戀光譜」，以 0 到 10 為範圍，0 的人最不自戀，努力避免受人關注。最健康的範圍是 4～6，既關注自我，也懂得顧及他人。他指出，9～10 的人處於黑暗自戀的範疇，可能會不擇手段地吸引注意力，自以為凌駕於正常規則之上。在職場上，這些人看不見別人的感受，習慣把他人當工具使用，和他們共事會很不愉快。

《CNBC》報道也指出，根據調查發現，自戀型老闆會對員工的工作滿意度和幸福感產生負面影響。有趣的是，雖然他們對工作績效的影響不大，但會增加員工壓力和離職率。以下 6 個跡象，代表你可能有一個自戀的老闆或上司：

1. 高度英雄主義，永遠不承認失敗

自戀的領導者喜歡沉浸在周遭人們的讚美和崇拜中，這是他們自我感覺良好的來源。心理治療師艾咪・莫林（Amy Morin）表示，「自戀的老闆會把公司所有的成功都歸功於自己。」舉例來說，公司提供額外的假期福利，明明是董事會做的決定，自戀的老闆會講成是他為大家極力爭取來的。

這讓他們得以操縱他人對自己的評價，並獨攬所有功勞。然而，當他們犯錯時，則會避重就輕，把錯誤淡化，強調自己是如何挽救失敗的局面。因為在自戀老闆的世界中，自己才是英雄。

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2. 認為自己能凌駕規定

自戀者通常認為自己不需要遵守規則，馬爾肯說：「自戀型老闆的口頭禪是，所有規則都是參考用。」因為他們覺得自己很特別，不必遵守規定，也不用為此限制自己的行為和選擇。一般來說，公司人力資源部會依照不同職級訂定規範，但自戀型老闆完全不在意，甚至認為自己可以隨心所欲地安排工作，不需要跟其他員工同調。

3. 不在乎員工的需求和福利

自戀者把重心放在自己身上，即使身為管理階層，也不會關心員工遇到的問題，甚至對員工的煩惱不屑一顧。莫林說：「最致命的一點是，他們缺乏同理心。」表面上會鼓勵員工休假，但員工真的使用帶薪休假福利時，自戀型老闆可能會為此懲罰員工。當員工遇到困難需要幫助時，他們還可能落井下石，在一旁酸言酸語。

4. 懶得聽有建設性的建議

一個人越自戀，自尊心越強，當聽到有人建議他調整工作方式時，他們往往不接受。說到底，自戀型老闆不肯承認自己會犯錯。莫林表示，這對組織來說絕非好事。「開放和誠實的溝通管道，是營造健康工作環境的關鍵。」如果員工礙於老闆的面子，不敢表達真實的感受，只說老闆想聽的好話，無形之中就會塑造出恐懼和不誠實的組織文化，「這樣一來，很快就變成有毒的工作環境，沒有員工能自由分享對公司的想法，以及對現有策略的建議。」

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5. 不重視員工的成就

馬爾肯表示，極度自戀的老闆不願意承認別人的才華和成就，因為這會讓他們感到被威脅。「意思是，只有他們自己才值得關注和肯定。」通常自戀型老闆稱讚他人時，會拐個彎將他人的成就歸功於自己。舉例來說，業務部員工日夜加班，終於談到一筆大訂單。自戀型老闆不會輕易肯定員工的付出，他們會說能得到這筆訂單，都是自己領導有方。

6. 用威嚇取代溝通

與其用開放平等的方式和員工溝通，自戀型老闆更習慣用威嚇、攻擊來操縱員工。他們往往用一種居高臨下的態度來命令他人，甚至在開會時大聲咆哮、用力拍桌讓員工感到害怕，進而保持沈默不敢造次。莫林提到，「遇到有人提出不同意見時，他們通常會很生氣，而且會懲罰敢言的人。」

專家指出，若在職場上遇到自戀型老闆，最好的方式就是盡快辭職。因為試圖改變老闆或想讓老闆肯定你，只會在過程中受到更多傷害。

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