再不轉工便會定型？先想清楚「10個問題」釐清你的事業、生活方向

工作多年後，你或許曾問過自己：「我還要這樣過下去嗎？」不是因為工作無法勝任，也不是遭遇重大挫折，而是某一天，你發現心裏不再有當初那種期待。你渴望的不一定是華麗轉職，而是一份更靠近內心價值與生活平衡的選擇。



可能是某天被臨時交辦的任務壓垮，也可能是在看着孩子熟睡的深夜，默默打開了求職網站。轉職這個念頭，從焦慮而來，卻也讓你開始盤點：「甚麼才是我真正想要的人生？」

本文整理出 10 組職涯提問與轉職思考金句，幫助你釐清：「你為甚麼想換？」以及「想換的是工作，還是生活的重心？」

第一層｜釐清轉職動機：我為甚麼想離開？

1. 我是不是真的該離職了？

「很多人其實不是真的想轉職，而是想離開現在的困境。」

不是每一次轉職念頭都來自厭惡工作，有時只是環境與人的消耗累積過深。你可以試着列出讓你感到壓力的原因，是任務本身、溝通方式，還是文化氛圍？先弄清楚「不喜歡甚麼」，才可能找到「喜歡甚麼」。

2. 怎麼判斷這是衝動，還是真的想轉職？

「如果只是想逃，轉職可能只是換了一種不快樂的方式。」

試着回顧自己是否三不五時就想辭職？還是這次的念頭已經持續數月、甚至影響生活情緒？逃避與轉變，只有一步之差，差在你是否有釐清背後的價值衝突。

3. 為甚麼看了這麼多職缺，卻一個都不想投？

「真正幫你做出轉職選擇的，不是能力清單，而是價值觀排序。」

也許你能力足以勝任多數職缺，但每次打開職務說明（Job Description）卻提不起勁，這往往是因為內心的某些價值沒有被滿足。想要甚麼工作，不只取決於你能做甚麼，更取決於你想過怎樣的生活。

4. 我是不是該放棄夢想，選一個穩定就好的？

「別用別人的標準選自己的下一步。」

穩定不是錯，追夢也不是奢侈，而是在人生不同階段，為自己下的優先順序。如果心裏還有牽掛，就代表它還重要。你可以為現實妥協，但不該為別人而放棄自己。

第二層｜探索方向與自身價值：我可以往哪裏走？

5. 我到底適合做甚麼？怎麼找出來？

「才能不是靈光一現，而是日常反覆出現的事。」

回想那些別人常找你幫忙的事，是不是總與你現在的工作無關？或許是寫作、整理、分析、提案，這些能力不一定是學歷的一部分，但可能正是你未被命名的天賦。

6. 我不知道哪個方向比較好，怎麼選？

「沒有明確方向，代表你正站在探索的門口，而不是失敗的懸崖。」

感到混亂，其實是因為你願意誠實看待自己真實的處境。請允許自己先試試看，不完美的開始，也可能走出意想不到的清晰路徑。

7. 為甚麼我努力了，卻還是沒人找我？

「市場不是幫你定位的，你要先自己知道自己是誰，市場才知道怎麼選你。」

有些人履歷寫了 10 頁卻沒有一句讓人印象深刻，有些人只寫兩段卻切中要害。真正的差別不在資歷，而在你有沒有清楚傳達自己能解決甚麼問題、創造甚麼價值。

第三層｜開始嘗試與累積：我怎麼實際行動？

8. 我是不是能力不夠，才升遷無望？

「你不需要換工作才能發揮才能，而是從你所在的位置開始創造價值。」

在一個職位久了，最容易產生的不是無能，而是倦怠。如果你願意多做一步，無論是優化流程、設計模板、觀察客戶行為，這些都可能是讓人重新看見你的起點。

9. 轉職要很大的改變才算數嗎？

「轉職不一定是跳槽，有時是把你擅長的部分，轉換到新的任務裏。」

轉職也可以從內部開始。跨部門合作、職能轉換、短期輪調……這些變化不一定轟轟烈烈，但每一步都能讓你靠近更理想的工作樣貌。

10. 甚麼時候才是轉職的好時機？

「別等一切都確定，才敢踏出第一步。」

世界沒有所謂的「剛剛好時機」，只有你願不願意在不確定中，先行動。每一個試着修改履歷、報名課程、和朋友聊聊想法的舉動，都是你為未來鋪路的實證。

