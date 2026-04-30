姜濤｜MIRROR成員學歷一覽　5個鏡仔大學畢業、IAN陳卓賢讀神科

MIRROR成員姜濤今日（30日）生日，姜糖除了將銅鑼灣變為「姜濤灣」，昨日（29日)更在啟德體藝館為他舉辦27歲的生日會。在生日會上姜濤更大方承認其實當年中一留了兩次班，故只讀到中一便輟學，並非如之前的訪問說讀到中三，惹來不少熱議。那其他MIRROR成員的學歷又是怎樣呢?《開罐》大家腦補下。

姜濤在生日會上大方承認曾經說謊，只讀到中一便輟學。（HK01圖片)

姜濤在昨日的生日會上大方承認，在學歷上曾經說謊：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。你哋知唔知我有留班？不過好多人唔知嘅係⋯⋯我其實留咗兩年班。嗰陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我讀到中一㗎啫，我喺以前嘅訪問入面講過，我剩係讀到中3其實係假嘅⋯⋯因為（台下觀眾讚但都好叻）你諗下中一嘅嘢有幾難，但我點樣讀都讀唔到喎」。

根據過往報導，其實姜濤在當年輟學後有再讀書，在邱子文青年學院完成了sport coaching文憑課程。那其他MIRROR成員的學歷又是怎樣呢?

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以下學歷排名不成先後

盧瀚霆 (Anson Lo): 香港城市大學工商管理學學士（商業分析）（修讀期間為跳舞中途退學）。

陳卓賢 (Ian): 香港城市大學公共政策與政治系學士，曾任排球港隊代表。

呂爵安 (Edan): 香港大學工商管理學（資訊系統）學士，DSE考獲25分。

江𤒹生 (Anson Kong): 中學畢業（聖公會李炳中學）。

李駿傑 (Jeremy): 中學畢業。

楊樂文 (Lokman): 中學畢業（新會商會陳白沙紀念中學）。

柳應廷 (Jer): 香港浸會大學國際學院文學副學士（傳理學）。

王智德 (Alton): 香港城市大學電子物流及科技管理學學士。

陳瑞輝 (Frankie): 香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士。

邱士縉 (Stanley): 香港城市大學電腦科學畢業。

邱傲然 (Tiger): 香港浸會大學電影學院高級文憑（已畢業）。

姜濤 （Show): 中一，之後再在邱子文青年學院完成了sport coaching文憑課程。

12位鏡仔中，５位有大學學位，當中Ian陳卓賢中學時就讀長沙灣天主教英文中學，更是學校排球、籃球、田徑的校隊成員，其後畢業於香港城市大學公共政策與政治系學士。這個學科相當大競爭，學系最低門檻都要DSE香港中學文憑試六科成績至少要30分以上，是名符其實的學霸，姜濤也說IAN才是真男神。

Edan呂爵安的學歷也不差，中學畢業於可風中學（嗇色園主辦），DSE文憑試考獲最佳五科25分，成功入讀第一志願的工商管理學（資訊系統）學士。此外，Stanley邱士縉、Frankie陳瑞輝、Alton王智德都有大學學位。

至於Anson Lo 盧瀚霆，中學就讀青衣區的保良局羅傑承（一九八三）中學，DSE文憑試考獲23分，其中在中文科取得5*，英文科取得5級，其餘科目皆為4級。其後Anson Lo入讀香港城市大學工商管理學學士（商業分析），更參加大學Dan Soc，最後為了追夢而中斷了大學學業。