中六合彩相信是不少香港人的夢想，到底自己是命中注定的正財打工仔，還是有機會中橫財發達？TVB玄學台節目《開壇》曾請來著名玄學家蘇民峰師傅，大談正偏財面相兼破除掌相迷思；綜合蘇師傅在其個人網站公開的「橫財命」計分秘笈，原來一個人有否發大達、中大獎，面相與掌紋一早有標記！即刻睇蘇師傅全方位解構！

YouTube@TVB玄學台影片截圖

正財鼻高大直、偏財鼻翼少少露！鼻孔高低不一逢賭必輸

蘇民峰指出，正財是靠苦幹賺錢，而偏財不一定是指中橫財，靠炒股票、投資或各類投機活動賺取的金錢統稱為「偏財」，可以從個鼻知悉一二。靠專業技能或辛苦工作換取收入的「正財」人士，鼻子通常生得又高又大。而有偏財運的人，鼻翼會有少少外露，鼻也要夠高夠直。不過，有些人也特別沒有偏財命，這種逢賭必輸格的人，鼻孔多數大小高矮不平。

手相看橫財命：無名指生「米字紋」爆發！蘇師傅親證有人中千萬

有沒有投資命，也可以從手相中看到。在投資市場中能賺錢的人，首要看手指公是否夠長。若拇指在食指第三節的一半，即代表你夠膽下決定。第二，也要看頭腦線是否配合。頭腦線要微微下垂，夠深和清晰，代表思考清晰；第三，要看看無名指對落有沒有一條叫成功線的 垂直線。此外，若無名指對落位置有星紋或米字紋，就代表「一剎那光輝」，是屬橫財，不是偏財。

AI生成

蘇師傅在節目中透露，自己曾見過有米字紋的人幸運中了千多萬獎金，「跟住佢識咗個女仔，被老婆拎晒啲錢，現在做看更。」但他直言現實中絕大部分突然中大獎的人，最終結局往往都是「收尾麻麻」。根本原因在於理財觀念出了問題。蘇師傅舉例，假如擁有3,000萬資產，若懂得拿去做穩定投資，每年穩收150萬利息，平日只動用這筆150萬利息過活，資產便能長久維持；然而很多缺乏金錢管理概念的人手握3,000萬，頭兩年就揮霍掉2,000萬，家底好快見底。

蘇師傅在節目中透露，自己曾見過在無名指下有米字紋的人幸運中了千多萬獎金（YouTube@TVB玄學台影片截圖）

踢爆民間掌相迷思：二趾長過公代表窮一世？戴戒指防漏財無效

蘇民峰也在節目拆解，流傳「二趾長過公真的唔死一世窮」是否屬實。蘇師傅表示在初學命理已聽聞，但他有次去看木乃伊，發現皇帝也是二趾長過公，所以認為這傳說並不成立。

不少打工仔見到自己手指合不攏、中間留有指縫，就擔心自己是「漏財手」，甚至買戒指戴在指縫間企圖「堵漏」。蘇師傅在節目中嚴肅澄清，手指縫隙與個人的錢財多寡完全沒有關係！這純粹是個人的身材肥瘦與骨骼比例所致，因此戴戒指補運毫無玄學依據。

蘇民峰也在節目拆解「二趾長過公唔死一世窮」是否屬實。蘇師傅表示他有次去看木乃伊，發現皇帝也是二趾長過公，所以認為這傳說並不成立。（AI生成）

鼻翼薄反而是橫財相？兩顴有肉買六合彩獲派中獎飛！

除了在節目上的分析，蘇師傅在其命理網站更詳細公開了「橫財命」的面相秘密！大家平時以為鼻大肉厚先發達，但在相學上鼻為財星，「鼻翼薄」反而代表命格註定靠橫財發達，無論贏錢抑或抽中巨獎都能令人致富。只要鼻形不太高、不太扁、正正常常不差，財星自會降臨。

此外，想發橫財往往不能單打獨鬥。蘇師傅指出，但凡兩顴有肉，代表容易獲得群眾的助力，屬於貴人相助的貴相。這類人去買六合彩時，就連遞電腦飛給你的投注站職員，都會咁啱「畀正張中獎飛你」；甚至連抽獎派咭的人，都會碰巧派張中獎咭到你手上，讓橫財手到拿來。