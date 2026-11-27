情侶相處難免有摩擦，但如果一方犯下大錯，想靠去旅行「補鑊」，又是否真的能挽回感情？近日有港男在社交平台發文，自爆犯了「男人都會犯嘅錯」，本想靠安排外遊挽回感情，豈料行程未出發已因預算問題大呻崩潰。帖文隨即引發網民一面倒圍插！



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買北海道機票求原諒 見萬元酒店未出發先失眠

樓主在帖文中坦言自己犯了一個「男人都會犯嘅錯」、「係我自己衰，冇得賴」，為了氹回差點分手的現任女友，決定買聖誕機票同遊北海道好好「補鑊」，並開始規劃行程及預訂酒店。原本他打算在住宿方面「住平少少」，豈料女友突然傳來一間每晚約一萬港元的溫泉酒店。樓主大感為難，坦言既不想令對方失望，又不想為了配合行程而愈使愈多，只好無奈向網民求助：「有冇人試過旅行未出發，已經開始為錢失眠？」

樓主在帖文中坦言自己犯了一個「男人都會犯嘅錯」，為氹女友決定買聖誕機票同遊北海道好好「補鑊」。（《原諒他77次》劇照）

男網民拒被拉落水：又要氹又要庹縮

樓主一句「男人都會犯嘅錯」引起大批男網民不滿，「你衰好啦，唔好拉埋我哋落水」、「你自己衰就係你，唔好一竹篙打一船人」，亦有人直斥「總係有出軌者拉埋自己性別其他人落水」。

除了反感被「拉落水」，更多網民狠批樓主「自己錯在先，又要氹又要度（庹）縮」，直言「有錢搵多個女人，無錢住一晚溫泉酒店」、「如果你係出軌或者做咗對唔住佢嘅嘢，又想氹返佢就唔好嫌貴」、「錢解決到嘅問題就唔係問題」、「萬二蚊拎得返另一半原諒真係唔使考慮」。有女網民更分享自身經歷作對比：「我男朋友傳染感冒畀我，佢book返3晚星野畀我去hea，你犯『男人都會犯嘅錯』，呢度好少事啦。」

樓主一句「男人都會犯嘅錯」引起大批男網民不滿，「你衰好啦，唔好拉埋我哋落水」。（《原諒他77次》劇照）

網民預言「去完即分手」

亦有網民直言「佢想鑿多你一筆之後返嚟分手」、「通常分手前會食玩盡你一筆當報復，到時人財兩失，既然衰咗就早啲止蝕」。

不過，有網民理性指出「12月北海道好難平」、「聖誕節去北海道一定起碼一個人12,000以上」。另有人建議樓主與其獨自煩惱，倒不如直接和女友坦誠溝通：「可以直接講『呢間真係靚，但我今次負擔唔到，我哋一齊睇下其他選擇？』呢句好過你對住個訂房頁面失眠三晚。」

情感修復其實並無捷徑，比起昂貴的奢華驚喜，持續且可被驗證的日常行動才是真正的解藥。（《原諒他77次》劇照）

專家拆解出軌補救迷思

其實出軌後靠豪遊或送大禮「補鑊」，又是否真的有效？「緣來如始」配對專家Jacky Hung曾指出，一旦出軌，伴侶眼中的信任便會瞬間歸零。不少出軌者急於翻身，以為一句道歉、買份禮物就能重修舊好，但情感修復其實並無捷徑，比起昂貴的奢華驚喜，持續且可被驗證的日常行動才是真正的解藥。

他建議決心挽回的男士可遵循「90天黃金挽回法」，首30天必須緊急止血，與第三者徹底斷聯之餘，更要主動公開手機密碼、開啟定位共享及報備行蹤，做到零死角透明化；第31至60天則要靠準時回家、分擔家務、減少應酬等微行為重新累積信用，同時接納伴侶的情緒反覆；待最後30天信任逐步回穩，再透過專業輔導及專屬陪伴重塑關係。

Jacky亦提醒，這段期間關係必然失衡，男方切忌計較公平，這些付出只是為摧毀信任所必須支付的重建稅。不過說到底，與其事後想盡方法補救，不如在誘惑來臨的一刻記住這個代價，因為最好的挽回，永遠是從未發生。