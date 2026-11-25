每次香港氣溫驟降，「濕凍」到底有幾凍總會成為話題焦點。近日一名居港韓國網民在社交平台發文，曬出前幾日香港氣溫跌至10°C的氣溫截圖，表示這股寒意令一向習慣冰天雪地的韓國人都難以抵抗。帖文一出即引來大批網民共鳴，認證香港濕凍威力驚人！



有居港韓國網民在社交平台發文，曬出前幾日香港氣溫跌至10°C的氣溫截圖，表示這股寒意令一向習慣冰天雪地的韓國人都難以抵抗。（Threads截圖）

初來港低估香港濕凍威力

樓主在帖文中大嘆「香港的冬天跟韓國不一樣」，回憶自己剛搬來香港時，還天真地「想著12度的話穿風衣就行了，結果冷慘了」，估計是因為濕度的關係。她指香港冬天總是「熱著熱著就突然驟降」，昨日還穿著短袖，突然就要穿起羽絨服了，日前她相約朋友到荃灣吃午飯時「實在太冷了，一看竟然是10度」，直言當日「冷得太誇張了」。

她隨即在留言區補充，當日自己「穿了一件長袖T恤加中等厚度羽絨服，還是冷得直發抖」，更透露自己平時「只要20度以下就會穿皮褸」。不少網民對此深有同感，有人留言表示「穿了針織開襟衫再加羽絨服還是很冷」，亦有人無奈慨嘆這是「只看溫度的話明明很暖和，卻冷得要命的香港冬天」，更笑稱是「要親身體驗過才知道的10度」。

不少網民對此深有同感，無奈慨嘆這是「只看溫度的話明明很暖和，卻冷得要命的香港冬天」。（《愛回家》劇照）

網民齊共鳴：適應香港冬天不怕韓國零下8度

帖文吸引大批有同樣感受的韓國網民熱議，有人形容香港的寒意「是那種冷到骨子裡、讓人很不舒服的濕冷」，樓主也表示認同「沒錯，冷到骨子裡的寒意」。更有韓國網民笑言「適應了香港冬天的話，韓國零下8度為止都還可以接受，零下10度開始就是另一個層次了」，並表示小朋友冬天回韓國甚至還會開窗；樓主亦指出關鍵差異「韓國的室內非常暖和」。

亦有網民笑指這是「連韓國人都認證的香港冬天」，正猶豫要不要把長版羽絨拿出來，同時無奈表示香港天氣反覆，「今天真的沒想到會這麼冷，不過馬上又要變暖了」。

有網表示若能適應香港冬天，就能接受韓國零下8度。（《舉重妖精金福珠》劇照）

帖文也引來不少香港網民留言回應：「韓國人畀香港濕凍打敗」、「都話咗香港濕凍世一架啦」、「大家唔好再話香港唔係好凍，韓國人comment個個都話好凍」。

天文台拆解「香港濕凍世一」迷思

到底香港濕凍是否真的是世一？其實香港天文台亦曾在氣象冷知識中解釋過這個說法。天文台指出，人體平時靠新陳代謝維持約37度體溫，當環境氣溫較低時，熱量向外流失便會令人感到寒冷，當中風勢、日照及皮膚乾濕程度都會影響散熱速度。

至於「濕凍」為何在體感上確實比「乾凍」更冷，因為水是良好的熱導體，比空氣更易傳導熱量；一旦落雨沾濕衣物或皮膚，體溫流失的速度就會大幅加快，加上水滴蒸發時會產生「蒸發冷卻」效應，令體感溫度進一步下降。不過，天文台亦引述數據打破迷思，指回顧過去30年，香港合共461個寒冷日子當中，大約一半有雨、一半無雨，換言之香港「乾凍」與「濕凍」的日子比例其實是一比一。