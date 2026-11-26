年輕時誰沒幾段黑歷史？但若一段黑歷史在網上流傳十年更變成經典迷因，你又會否好奇圖中主角如今過得如何？一張寫著「兩名女大學生環遊世界」、最終卻以「籌得0元」收場的眾籌截圖，多年來在日本網絡上不時被翻炒，3年前再次在X創下逾千萬次瀏覽，成為經典迷因。事隔10年，女主角平山真梨花近日接受日媒訪問，大方回應這段黑歷史，更分享自己如何由Yahoo員工一步步逆襲成女強人企業家！



（X@noonesupported）

佛系眾籌收0元 多年後翻紅仍驚到心悸

據日媒《日刊SPA！》報道。平山真梨花回憶，10年前眾籌平台剛興起，不少大學生都會發起「環遊世界」項目。當時她與高中好友幾乎每月都會結伴外遊，並將旅行Vlog上傳至YouTube，便抱著「試試無妨」的心態，主動約對方發起名為「JD2人 de 世界一周」的眾籌。她笑言，當年根本沒有做任何宣傳或找親友幫忙，只是把頁面放上網便置之不理，因此最後籌得0元也「沒什麼特別感覺」。

平山真梨花笑言，當年根本沒有做任何宣傳或找親友幫忙，因此最後籌得0元也「沒什麼特別感覺」。（Facebook@Marika Hirayama）

未曾想這張截圖竟在多年後突然爆紅。平山透露，3年前收到朋友通知時，令當時已畢業並任職於Yahoo Japan（現為LINE Yahoo）的她緊張到幾乎心悸，既擔心被同事認出，又連忙向一同入鏡的好友道歉。

面對網民「看起來很笨」的嘲諷，甚至對外貌評頭論足，她如今回想只覺好笑「聰不聰明先不論，跟長相沒關係吧」。事隔多年圖片再度被翻炒，她表示現在已完全產生「抗體」，除心想「還要消費到什麼時候」，更幽默地親自轉發自嘲是「10年前的我」。

3年前，平山與好友當年籌款得0日圓的截圖再度爆紅。（X@noonesupported）

入職Yahoo為日後創業打好基礎

其實平山透露自小行動力極強。因不適應小學過分講究秩序的環境，她12歲便隻身赴紐西蘭及加拿大留學3年；升讀橫濱市立大學經營學部後，更連續4年在初創企業實習。

為系統性地學習商業基礎，她畢業後加入Yahoo。適逢疫情期間，她首年半只能獨自在家遙距工作，每日致電餐廳做Cold Call推銷，令習慣熱鬧初創氛圍的她一度覺得沉悶；直至調往toC（面向消費者）事業開發部門，才為日後創業打下基礎。

常在個人Facebbok專頁分享日常和AI資訊。（Facebook@Marika Hirayama）

入職第5年裸辭創業 推的士拼車大阪世博成話題

在Yahoo工作4年半後，一直憧憬創業的平山怕自己安於現狀，終在入職第5年毅然「裸辭」，在未有具體計劃下離職。她亦坦白笑言「先做副業再辭職才是正道」，絕對不建議別人效法。

離職後她很快在9月成立公司，11月便獲風險投資融資。期間她曾因生成式AI崛起而放棄原定的旅遊項目，經歷數次推倒重來，直至2025年推出的「的士拼車」服務在大阪世博會成功引起話題。她更堅持「絕不接外判工作」，直言若靠接案維生，便等同否定當初辭職的自己。

平山真梨花所推出的活動共享拼車Web服務叫「ainori」，在2025年大阪·關西世博會期間，人工島夢洲會場聯外交通幾近癱瘓、計程車一車難求，「ainori」憑藉讓同方向參觀者在手機上預先配對拼車、分攤車資的模式迅速走紅，在測試階段便吸引超過1萬人次使用，隨後更獲邀進駐日本最大新創峰會「IVS2025」。



平山真梨花所推出的活動共享拼車Web服務叫「ainori」，在2025年大阪·關西世博會時成功引起話題。（資料圖片）

當被記者問到10年前那次「0元眾籌」是否算一件好事，平山也笑言「其實沒特別覺得好，做不做大概都沒差別。不過，SNS追蹤者增加了大約3000人，這點算是不錯吧！」