為了脫單你可以去到幾盡？最近日本有一名中年「宅男」，除了大學拍過了一次拖，之後一直單身。他36歲終於「覺醒」，為脫單決定相親，三年來花了300萬日圓（約15萬港元），共參加過180場speed dating和找婚姻介紹所後仍然沒著落，直到他轉戰交友App，遇上一名比他年輕7歲的漂亮女生，竟憑漫步時一個「連手機電筒都開唔到」的笨拙小動作，反獲女方主動倒追兼逼婚，成功逆襲抱得美人歸！

《極限逃生》劇照

走出房門的36歲：名牌大學畢業、年薪350萬的「子供部屋大叔」

「我年輕時一直以為，自己到了30歲左右自然就會成家立室。」化名吉男（ヨシオ）的男子接受日本《SPA!》訪問時苦笑說。吉男個人背景不算差，當年重考一次成功考入日本頂尖國立名校「名古屋大學」，可惜畢業後事業發展不順，加上性格內向被動，一與異性接觸便會緊張冒冷汗、滿臉通紅。

自大學談過唯一一次戀愛後，他出社會十多年來未再拍過拖。眼見年近40歲大關，他返回靜岡老家與父母同住，成為日本俗稱的「子供部屋おじさん」（一直住在兒時房間的中年單身漢），任職普通職員，年薪僅約350萬日圓（約17.5萬港元）。

名古屋大學 (網上圖片)

1年半狂戰180場派對：每週末連跑兩場 「連自己點死都唔知」

為了脫單，吉男首先選擇了門檻最低的「相親派對」，有一年半時間他狂參加相親活動，「最瘋狂時每個星期六、日的白天同夜晚我都會去參加。有時誇張到早上在A派對聊過的女生，下午轉場去B派對居然又遇上，兩個人只能尷尬打招呼笑說『真巧，又碰面了』。」吉男估計，一年半內他參加了不下180場派對，以每場報名費4000至7000日圓計算，加上跨區車資，荷包瘋狂大出血。

可惜吉男屢戰屢敗。在派對上，男女需要互填資料卡並爭取交換聯絡方式，他的配對成功率每況愈下，從最初的「3次中1次」，一路下滑到「5中1」，甚至試過連續10場派對無人問津。即使他苦心鑽研填寫資料卡的技巧、背誦聊天話題，仍然於事無補。

日本《SPA!》訪問吉男先生。 （《SPA!》網頁截圖)

好不容易跨過第一關換到LINE，約會表現也強差人意。吉男對網紅景點或浪漫餐廳一無所知，女方問他「這家店很不錯吧？」他只能呆頭呆腦回答：「是嗎？我沒去過不知道。」經常成為話題終結者。有時他鼓起勇氣提議去某間店，卻偏偏遇上店鋪休息，還來不及拋出Plan B，女方就直接已讀不回兼封鎖。「如果犯了錯被當面指責，我還能修正；但更多時候是對手無聲無息地人間蒸發，我甚至連自己到底做錯甚麼、被判出局的原因都摸不透。」

轉戰婚介遭遇破局 靠交友App「填補空檔」迎轉機

在相親派對碰得焦頭爛額後，吉男決定轉戰專業婚姻介紹所。婚姻介紹所有配對顧問把關，他也曾認識到心儀對象「認真交往」，但到雙方討論婚後生活時，分歧又因太嚴重未能開花結果。

雖然連番受創，卻沒有打擊到吉男求偶的決心。為了脫單，他在介紹所等安排相親的空檔期，同時下載交友App，把剩餘的時間全部填滿！

就這樣，吉男整整煎熬了3年，前前後後課金了約300萬日圓。正當他有點心灰意冷時，他在交友App上終於遇到「真命天女」。

《男朋友》劇照

一個小笨拙動作 竟成打動小7歲美女的「定情信號」

他在交友App上跟一位年齡比他小整整7歲（當時33歲）的女生配對成功。吉男回憶他們初次見面時，女方衣著整潔、舉止儀態端莊得體，外貌相當漂亮。最難得的是，吉男以往一見到漂亮女生即會手足無措，但這次他卻感到很自在：「跟她聊天完全不會覺得累。」

抱著平常心的吉男，萬萬沒料到對方竟然對他極有好感！第一次見面還不到一星期，女方就主動發送訊息約他：「要不要一起吃飯？」 兩人在第二次約會時夜中漫步，途經燈光昏暗處，吉男卻搞了半天連手機的電筒功能都打不開。這一幕看在女方眼裡原來很加分！女方事後坦言，看到吉男連開電筒都如此狼狽，反而覺得他「完全沒有情場浪子的浮誇感」、「看起來就不是個會玩弄女人的隨便男人」，瞬間安全感爆棚。

《男朋友》劇照

去到第三次約會，兩人在一起連續聊了兩個多小時，感覺就像認識多年的老朋友般投契。正當吉男結結巴巴想預約下一次見面時，女方更向吉男「逆向」表白。：「不如我們正式開始交往吧？」

吉男大讚，女朋友不但很體貼，每次約會都不會像其他女生那樣把「去哪裡吃、去哪裡玩」的難題推給男方，而是主動提出，讓本來很宅的吉男無比輕鬆。

《男朋友》劇照

見家長後被狂催婚：「快啲求婚啦！唔好等我搶先啊！」

雙方進展神速，不久便安排與女方家長見面。沒想到見完未來岳母後，女方更是毫不拐彎抹角，直接跟吉男說：「你快點向我求婚啦！可別讓我搶先向你求婚喔！？」

這番半開玩笑的「逼婚宣言」，讓吉男又驚又喜。「老實說我早就想跟她結婚了，但一直找不到求婚時機。如果不是我太太在背後推我一把，我可能還會一直拖下去。」最終，吉男40歲那年結婚，為這場長達3年、耗資300萬日圓的尋妻長征畫上句號。

日本網民兩極熱議：是真愛逆襲還是各取所需？

吉男的訪問曝光後，日本網民連日均洗版式討論。 有人大讚他堅持與老實：「參加180次派對都未被擊潰，這份毅力真的值得敬佩」、「雖然年薪不高，但名古屋大學畢業底子本來就不差，加上老實專一不花心，這才是過日子的理想人選」。不過也有網民質疑另有內情：「40歲低薪又住老家，33歲漂亮女生這麼積極倒貼，該不會是女方有甚麼隱情吧？」、「開唔到手機電筒居然能解讀成老實可靠？這濾鏡開得也未免太大了吧！」