香港教師一向薪酬穩定且假期充足，在不少人眼中是理想的職業，但近年教育界正面對生態轉變，前線教師承受的壓力亦不容忽視。近日就有位自稱英文教師的網民在社交平台發文大吐苦水，令他感到心灰意冷，並決定於明年下學期離開教育界，帖文引來大批網民激烈討論。



Facebook截圖

近日有網民在Facebook專頁「裁員炒人消息關注組」投稿，表示自己作為英文教師，認為目前感到同行普遍欠缺教育熱誠，而且學生根本不重視英文成績，直指「感覺真係全香港嘅學生英文程度都不及以往」。樓主又提到，加上現時政府推行教師每3年需要續牌一次的制度，令他徹底心灰意冷，最終決定教完明年下學期便正式轉行。

《教束》劇照

網民質疑樓主教學專業態度

帖文一出引來極多網民留言討論，大部分網民並不同情樓主，反而質疑其專業態度及反駁學生英文退步的說法，「會計師要續牌，律師要續牌，就算保安都要續牌，我反而唔明教師點解要到今日先要續牌」、「既然咁有教育熱誠，得閒上吓進修課程，好似專業會計師咁有咩問題？三年續一次牌就怕咗，有幾專業」、「而家學生點會唔着重英文啊？呢一代普遍英文好過中文啦。家長由細谷到大，屋邨幼稚園都有外籍英語老師駐校，點會唔着重英文？」、「返工邊使有咁多熱誠？」、「我讀咗十幾年書，只遇過唔超過5個係有返啲熱誠，而家仲要有AI喺度，教師真係不值一提」。

部分網民認同語言環境有變

亦有部分網民留言認同香港語言環境出現變化，或安慰樓主堅持初心，「而家咁多大陸學生嚟香港讀書，唔會珍惜英文，但係識英文一定可以行更遠嘅路，唔識英文只好近近地返大陸」、「普通話叻就得啦」、「反而覺得好多英文勁、中文弱嘅小朋友！不過都想畀你知，人哋係點你控制唔到，但你可以做你心目中有熱誠嗰一位！」。

《野人老師》劇照

政府擬引入教師定期續牌制

事實上，引起教育界軒然大波的「續牌」要求，源於政府正式向立法會提交的《2026年教育（修訂）條例草案》。根據教育局內容，當局建議修訂《教育條例》，強制規定所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師與校長，必須額外領有有效「執業證明書」方可在港執教。該證明書有效期不超過三個學年，並需每三個學年更新一次，每份申請收費定為1,130元。教育局強調，此舉旨在將教師專業標準與醫生、會計師等專業行業看齊，建立公眾信任；相關條例草案設有一年過渡期，預計將於2028/29學年正式全面生效，相關草案於11月25日提交法案予立法會首讀和二讀。