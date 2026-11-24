講起男女第一次相睇約會，不少人絞盡腦汁會選一間氣氛佳的靚餐廳，免得失禮對方。不過，早前一位內地男士在小紅書分享，自己第一次跟香港女生相親的奇妙經歷，對方提出的約會地點和連串舉動，竟然令他大呼「震撼」，隨即引發兩地網民熱烈討論！



預算數百元食西餐 港女生一句揀「譚仔三哥」

事主透露，今次相親是由家人牽線介紹。由於他之前在內地已相親過一次，當時雙方也選了西餐廳見面，一餐大約花費300至400元，所以他今次一早打定底，預算大約400至500元見面開銷。

怎料雙方在見面之前，男方禮貌詢問女方想吃甚麼，對方竟然毫無包袱，直接點名要去食「譚仔三哥」！事主表示那是「很普通的嗦粉快餐連鎖」，對於第一次相親約會選址在快餐連鎖店，感到相當不可思議。事後他才得知，原來是因為女方本身喜歡吃辣，所以才推薦一齊去食三哥。

小紅書截圖

女方遲到搶著請客 飯後堅持買奶茶草地傾偈

樓主分享，見面當日亦發生了令人意想不到的插曲。女方當天因為遲到，見面時主動提出要請事主食飯作為補償，隨即令男方表示「屬實有點惶恐了」。最後事主身為男士，依然主動付飯錢。不過女方態度十分堅持，「飯後拗不過對方，堅持請我喝了奶茶」，兩人其後行到商場附近的草地坐低傾偈，完成了初次約會。

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事主讚女方「好真」 港女超直白評價曝光

事主對這位香港女生的第一印象相當正面，大讚對方「份人幾真」，更直言若對方不介意，自己打算繼續保持接觸。不過因為事主在日本工作，留在國內的時間不多，雙方現時只能透過微信維持聯絡，所以抱持順其自然的態度。

至於女方對男方印象又如何？事主透露女方的回饋同樣非常坦白直率，直指他「身高不高，長得還像學生」，但同時亦稱讚佢「人還不錯，先看看」，展現出港女乾脆不拖泥帶水的真性情。

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網民一面倒平反：港女好難追，唔係有錢就得！

貼文曝光後，引來兩地網民熱烈圍觀。許多網民紛紛出來為香港女生平反，指出很多香港女仔其實非常「貼地」實用主義，完全不會當男方是提款機，「香港好多女仔都係咁」。

有網民更點出跟香港女生拍拖的精髓：「香港女仔好難追，不是有錢就得，要講感覺」；亦有網民分享自己女友初次見面都只是去茶餐廳再睇戲。甚至有女網民提到，自己相親去食壽司郎時，也主動提出想請客或飯後AA制，證明港女重感情多過重排場。

事實上，不少兩地網民常對香港女性抱有「眼削」、「拜金」等刻板印象，但根據本港交友約會諮詢機構 HK Romance Dating 調查報告顯示，大部分男士視請客為風度，不主動提AA制，但對非心儀對象或想測試對方時會提AA；若女士付費，近七成男士會加分。女士方面，接近一半會主動提 AA 制，但也常對非心儀對象提出；過半女士認為應由男士付費，且對非心儀對象不會讓對方請客。