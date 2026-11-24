南韓「2027學年度大學修學能力考試」（即南韓高考／修能）爆出超大爭議！根據韓媒報道，「世界史」科目其中一條有關中國皇帝的歷史題，全場近9成學生集體「炒車」，將隋文帝誤當為秦始皇。不少考生事後湧入考評局瘋狂投訴，甚至搬出「ChatGPT都係咁答」做證據，引爆網民激烈討論！



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題目極「迷惑」睇完第一眼即諗起嬴政

綜合韓媒報道，事緣近日南韓高考，在「世界史」科目第2題入面，考卷以第一人稱「朕」寫出一段古代中國皇帝的歷史功績：

「華夏分裂、戰亂不斷，稱王稱帝者眾多。車輪軌距不一，貨幣雜亂……朕登基後統一度量衡，鑄造統一新錢幣。又動工修建都城直達潼關『廣通渠』。朕統一天下數年，如今準備越過長城征討北方遊牧民族……」

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該題目要求考生根據上述材料，判斷這位中國古代皇帝的身份，並選出與其相關的歷史事件。不少考生見到「車同軌」、「統一度量衡」、「修長城」和「打北方遊牧民族」，都以為此人為秦始皇，大批南韓考生毫不猶豫直接揀選項 ②「焚書坑儒」。根據韓國EBSi估分數據，該題答錯率高達92.6%，其中87.7%考生誤選秦始皇。

AI生成

真正的「題眼」藏細節：正解是「隋文帝」

怎料官方公布答案，題目正解居然是 ④「廢除九品中正制」！

南韓考評局指出，雖然統一度量衡、鑄造新幣同修長城經常被聯想到秦朝，但結束南北朝幾百年分裂的隋文帝楊堅，一樣統一度量衡兼鑄造過「開皇五銖」；而為了將物資運去長安（大興城），隋文帝特意下令開鑿由都城直達潼關的運河，正正就叫「廣通渠」！換言之，真正的歷史主角是隋文帝，答「廢除九品中正制」才是正解！

《尋秦記》劇照

連AI都中伏！考生激戰考評局：全科申訴榜首

這條題目旋即引爆全韓考生怒火，截至異議初期，針對這條世界史考題的抗議至少有14至23宗（佔該科申訴多數），高居全考卷單一試題之冠！有不服氣的考生考完之後，將成段題目原文給ChatGPT作答，誰料連ChatGPT都一樣「中伏」揀 ②！考生隨即將AI回答的答案，上載去考評局投訴：「出題根本有問題，連AI都答秦始皇，應該全部人都畀分！」

陰濕試題事件瘋傳至小紅書同微博，內地網民紛紛加入食花生，「出題老師真係惡毒到極致，明擺著用秦始皇嘅標籤做誘餌」、「如果我係考生，爭分奪秒嗰陣掃到『度量衡』同『長城』，百分之百直接選秦始皇」、「客觀講，答案是嚴謹，只係出題者特登想考細節去殺頂尖考生嘅分數。」

南韓升學補習名師就分析，由於今屆試卷整體偏向平穩，出題機構為了區別出勝負（拉開鑑別度），才會特意設計出這種題目。面對排山倒海的投訴，南韓考評局預計將於12月1日正式公布覆核結果，全韓考生都等著最終交代！