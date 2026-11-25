男生最喜歡女生幾高？即使在亞洲說法也有不同。韓國婚姻資訊公司曾向25至39歲未婚男女進行調查，得出理想太太的平均身高是164.2cm；日本有調查則有超過六成男生選「155至160cm左右」。身高是兩性話題中歷久不衰的焦點，但綜合日本、韓國、中國內地及歐美的研究，男生在意的往往不只是女方的身高，而是兩人之間的「身高差」。以下按5個身高級別，盤點男生眼中各級的優勢與劣勢，並列出代表女星，讓大家看看自己屬於哪一級！



（示意圖／AI生成圖片）

1.155cm以下：嬌小型 身高差最明顯

日本《DIME》的調查中，選「155cm以下」的男生佔13.3%，在4個選項中排第3位。

代表女星：

上白石萌音（Mone Kamishiraishi）：身高152cm，為動畫電影《你的名字。》女主角三葉配音，2020年主演日劇《戀愛可以持續到天長地久》。



上白石萌音（ig＠mone_kamishiraishi）

上白石萌音（ig＠mone_kamishiraishi）

森七菜（Nana Mori）：身高154cm，為新海誠動畫《天氣之子》女主角陽菜配音。



森七菜稱《天氣之子》導演新海誠得知消息，亦向她讚好。（網上圖片）

安達祐實（Yumi Adachi）：身高152cm，童星出身，1994年主演日劇《沒有家的女孩》（台灣譯名無家可歸的小孩）而爆紅。



安達祐實（IG@_yumi_adachi）

男生眼中優勢：與大部分男生都有明顯身高差。有台灣媒體指，這個身高的女性容易令男生產生保護慾，不少個子偏高的男生更特別喜歡嬌小女生，「最萌身高差」亦成為部分人的擇偶條件。

男生眼中劣勢：身高差太大時，擁抱、接吻和並肩走路都要遷就；而且研究顯示男生期望的身高差其實不大，荷蘭研究發現男性比伴侶高8cm時最滿意，韓國調查中男生最多選的亦只是10cm。

2.155至159cm：標準嬌小型 日本調查最多男生選

在日本《DIME》的調查中，61.1%男生選「標準左右（155至160cm）」，排第1位。

代表女星：

石原里美（Satomi Ishihara，又譯石原聰美）：身高157cm，代表作日劇《不自然死因研究所》（Unnatural）。



石原里美（IG圖片）

濱邊美波（Minami Hamabe）：身高157cm，代表作《我想吃掉你的胰臟》、《哥斯拉-1.0》（台灣譯哥吉拉-1.0）。



濱邊美波 （IG@minami_hamabe.official）

廣瀨鈴（Suzu Hirose）：身高159cm，代表作電影《花牌情緣》系列。



廣瀨鈴。（《MAG2NEWS》）

男生眼中優勢：接近東亞女性平均身高，例如台灣19歲或以上女性平均身高為157.0cm。170cm左右的男生也能保持10cm以上的身高差，接吻時女方只需稍稍抬頭。韓國調查中，男生最多選女方頭頂到自己眼睛的10cm身高差（37.3%）。

男生眼中劣勢：比韓國及內地調查的理想值（約162至164cm）矮少許。與180cm以上的男生站在一起，差距超過20cm，對方要經常彎腰說話。

3.160至165cm：主流理想型 韓國及內地理想值所在

代表女星：

北川景子（Keiko Kitagawa）：身高160cm，代表作《你家是我的事》 （台灣譯房仲女王）。



北川景子

徐若瑄（Vivian Hsu）：台灣歌手及演員，身高161cm。



徐若瑄（vivianhsu.ironv@IG）

上白石萌歌（Moka Kamishiraishi）：身高163cm，是上白石萌音的妹妹，比姊姊高11cm。2018年在日劇《繼母與女兒的藍調》飾演綾瀨遙的女兒。



上白石萌歌／上白石萌歌是知名女演員上白石萌音的妹妹，不只有招牌無辜水汪汪大眼睛，演技也受到肯定並獲得42屆電影學院最佳新人獎。（Instagram@上白石萌歌）

韓國Duo較早年的調查中，男性最喜歡160至165cm的女性（41.3%）；韓國交友平台E-chu（이츄）的調查亦顯示，男性最多選「161至165cm」（59.1%）。

男生眼中優勢：韓國及內地數據都顯示這一級最受男生歡迎。女方穿高跟鞋後，仍然比175cm左右的男生矮。有日本男生指，15cm身高差最方便摸頭和擁抱，女方穿稍高的高跟鞋時，自己仍然比她高，自尊心得以保住。

男生眼中劣勢：對170cm或以下的男生來說，女方穿高跟鞋後差距所剩無幾，甚至可能與男方平頭或更高，低於研究所指男生最滿意的8至10cm。

4.166至169cm：高䠷型 接近歐美男生理想

在韓國이츄的調查中，選「166至170cm」的男生佔12%；英國YouGov的調查則顯示，一般男性心目中女性的理想身高是5呎6吋（約168cm）。

代表女星：

新垣結衣（Yui Aragaki）：身高169cm，日本網民投票選她為「得知身高超過165cm後最感意外」的30代女星第1位，代表作《逃避雖可恥但有用》（台灣譯名「月薪嬌妻」）。



新垣結衣 （IG@aragakiyui_fanspage）

綾瀨遙（Haruka Ayase）：身高166cm，不少人原以為她屬小個子，代表作《仁醫》。



綾瀨遙 （IG@ayaseharuka_fan）

上野樹里（Juri Ueno）：身高167cm，在同類調查的40代女星組別中排第1位，代表作《交響情人夢》。



上野樹里（ig@_juri_art_）

男生眼中優勢：身材比例好，穿衣有氣場，正是歐美男生的理想身高。

男生眼中劣勢：已超出多數東亞男生的理想值。台灣媒體指168cm對多數台灣男性而言有些不上不下。175cm以下的男生，在女方穿上高跟鞋後可能跟她一樣高。

5.170cm或以上：模特兒型 「腿控」男生心頭好

代表女星：

菜菜緒（Nanao）：身高172cm，Platinum Production旗下，近作為《劇場版 TOKYO MER～流動急症室～南海任務》。



菜菜緒除了有無敵身材，還有一張美人臉。（「nanao_official」IG圖片）

天海祐希（Yuki Amami）：身高171cm，代表作《女王的教室》。



天海祐希不需工作時並不會化妝，目的是讓皮膚能徹底休息。（IG＠tianhaitianhai4）

林志玲：有「台灣第一名模」之稱，身高174cm（各報道由173至175cm不等），代表作電影《赤壁》。



名模林志玲（圖/翻攝自Instagram@chiling.lin）

男生眼中優勢：模特兒身形突出。台灣媒體指「腿控」男生特別欣賞這類女性。數據亦顯示並非所有男生都介意：內地研究中，53%男性可以接受伴侶比自己高或一樣高。

男生眼中劣勢：受「男高女低」觀念影響，高個子女生的潛在配對池可能縮小，但研究顯示身高在真實擇偶中的作用其實有限。

（示意圖／AI生成圖片）

亞洲vs歐美：男生口味有何不同？

亞洲男生的理想值集中在155至165cm：日本調查最多男生選155至160cm，韓國Duo 2023年調查是164.2cm，中國內地研究為163.9cm。英國男生的理想值則是約168cm。

對照當地女性平均身高，差異更明顯：韓國女性2014年平均身高為162.3cm，男生的理想值只比平均高約2cm；英國YouGov的受訪女性自報平均身高為5呎4吋（約163cm），男生的理想值比平均高約5cm。換句話說，歐美男生較傾向喜歡比平均高的女生，亞洲男生的理想則貼近平均。

155cm以下著名女星：



+ 13

身高差方面，荷蘭研究發現男性比伴侶高8cm時最滿意；美國速配研究中，男性最常選擇只比自己矮7cm的女性。亞洲方面，韓國男性最多選女方頭頂到自己眼睛的10cm差距（37.3%），其次是15cm（30.2%），期望的身高差略大。

至於上限，英國男生較寬鬆。一般英國男性要到6呎（約183cm）才嫌伴侶太高，另有9%男性表示沒有太高之說；高個子男生更明顯，6呎至6呎3吋（約183至191cm）的男性中，有47%認為理想女性身高是5呎8吋至5呎11吋（約173至180cm）。

155至159cm著名女星：



+ 19

亞洲調查中，選166cm以上的男生只有約一成。不過內地研究亦有過半男性接受伴侶跟自己一樣高或更高，亞洲男生並非一面倒介意。

東西方研究的共通點是：男生對女方身高的要求，普遍比女生對男方的要求寬鬆。

各項研究的年份、樣本和方法都不同，數字只能互相印證，不宜直接比較。

亞洲方面，最新而規模較完整的數據來自韓國婚姻資訊公司Duo。其《2023年理想配偶》調查以25至39歲未婚男女為對象，結果顯示理想丈夫平均身高178.7cm，理想太太則平均164.2cm。Duo較早年的同類調查亦發現，男性最喜歡160至165cm的女性，比例達41.3%，理想女性平均身高為163.63cm，十多年來數字變化不大。韓國交友平台E-chu（이츄）在2011年訪問797名20歲以上未婚男女，男性希望女性平均身高162cm，女性則希望男性平均身高178cm。

160至165cm著名女星：



+ 18

日本《DIME》的調查中，61.1%男生選「155至160cm左右」，14.4%表示女方比自己矮就行，選155cm以下和160cm以上的分別佔13.3%及11.1%，不過該調查沒有列明樣本數。中國內地方面，西南大學研究人員在2009年訪問699人，發現男性理想伴侶身高為163.9cm，同時有53%男性可以接受伴侶比自己高或一樣高。

166至169cm著名女星：



+ 25

歐美方面，學術研究數量較多。荷蘭格羅寧根大學學者Gert Stulp等人2013年在《Personality and Individual Differences》發表研究，以650名學生為樣本，發現「男方比自己高21cm」時女性最滿意，男性則在比伴侶高8cm時最滿意，反映女性對身高差的要求比男性嚴格。

同一團隊在《Animal Behaviour》分析了5,782名速配參加者所作的128,104次選擇：女性最常選比自己高25cm的男性，男性則最常選只比自己矮7cm的女性；最終成功配對的組合以相差19cm左右最多，與男女雙方各自的理想都有明顯落差。團隊另一篇刊於《PLOS ONE》的研究則指出，身高偏好大致會反映在真實配對上，但影響只屬溫和。英國千禧世代研究（MCS）的數據亦顯示，超過九成異性戀夫婦中男方較高，男女平均相差約14cm。

170cm或以上女星：



+ 28

英國民調機構YouGov在2014年的調查則提供了歐美男生的具體數字：一般男性心目中女性的理想身高是5呎6吋（約168cm），要矮至4呎11吋才嫌太矮，高至6呎（約183cm）才嫌太高。

近年亦有研究從性別角色角度切入，認為越重視身高、越自認傳統陽剛的男性，越不願意接受比自己高的伴侶。綜合東西方的研究，男生對女方身高的要求普遍比女生對男方的要求寬鬆；《Frontiers in Psychology》2022年的論文回顧多項研究亦指出，學術界一直發現男性對女性身高的偏好較弱、較不一致。