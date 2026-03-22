日本女生眼中男人最理想身高　調查時直言：做「那件事」更方便

有些話題，十年前在聊，十年後還在聊。比如「女生覺得男生該多高」這個問題，好像從網路一出來，這話題就沒消停過。最近在YouTube上刷到一段日本街訪短視頻，內容簡單到不用翻譯——鏡頭對準路過的年輕女孩，問她們心裏理想的男友身高。



數字是全球通用語言，所以這段視頻即使不懂日語也能看懂。沒想到評論區炸了，快五千條留言，看來全世界對這個話題的熱情都差不多。

170-180cm：一個「安全區間」

視頻裏的答案高度一致：絕大多數女生希望男朋友比自己高，理想身高集中在170到180厘米之間。超過180的很少有人提，不知道是真的不喜歡過高，還是被劇組剔到了素材庫裏。當然，也有人表示不在意身高，更看重臉。這種回答雖然聽起來很「三觀正」，但在一堆170+的回答裏顯得格外清醒。

日前，一段日本街訪影片聚焦於女孩們對理想男友身高的看法。（YouTube@mote_lab_formen）

來看看這些日本女生心中理想男友的身高是多少：

至於為什麼喜歡高個子男生，女生們給出的理由很實在。能穿高跟鞋牽手出門，誰還糾結平底鞋？這一條簡直是剛需——誰不想穿着漂亮鞋子和男朋友出門，而不是在門口糾結半天「今天穿平底吧」？

親密時姿勢自然，這一點大家都是成年人，懂的都懂。身高差合適，擁抱、接吻什麼的確實更舒服。還有純粹的視覺感受。走在路上，男生高一截，女生小鳥依人，畫面就是好看。這種心理倒也不用覺得不好意思，畢竟誰不想和另一半站一起時，看起來賞心悦目？

男生的標準：156-160cm才是「最佳身高」

有意思的是，如果反過來問男生偏好女生多高，答案就完全不一樣了。根據日本的多項調查顯示，男生最喜歡的女生身高是156cm到160cm，這個區間的支持率有三成多。緊接着是161-165cm（約兩成多）和151-155cm（約20%）。

為什麼喜歡160cm左右的女生？男生們給出的理由也很實在：

「距離剛剛好，摸頭方便」

「即使她穿高跟鞋，我還是比她高」

「站在一起很有平衡感」



這個數字其實也是經過精密計算的。日本男性平均身高大約172cm，女性平均身高大約158cm，兩者差距正好10-15cm。而這個身高差，被認為是情侶之間最「舒適」的距離。

有趣的是，男生對女生身高的在意程度，遠沒有女生對男生那麼高。有調查顯示，只有不到兩成男性認為女性身高是重要因素，而有近半數女性認為男性身高很重要。

這個差異說明什麼？可能男生更關注臉和身材，也可能女生對身高的執念確實更深一些。

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