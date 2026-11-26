近年不少內地人透過「高才通」、「優才計劃」來港生活工作，但中港兩地生活文化、法規等有一定差異，要適應並非易事。一名在內地長大、經受養人簽證來港滿10年並已轉為永久居民的網民，日前在小紅書分享居港長達十年的心聲，細數香港身份帶來的3大好處與2大幻滅，隨即引發兩地網民熱烈討論。

《香港人在北京》劇照

事主親揭「香港身份」3大實際好處

事主在帖文中透露，自己並非透過留學（IANG）轉永居，而是跟隨家人遷居香港，在讀大學本科時已經取得永居身份。回顧這十年，他認為香港身份帶來的優勢主要體現在三方面。他高度讚揚香港的教育福利，以本地生學費讀書最受惠，補貼後一學期學費約3萬港元（註：教資會資助學士課程本地生標準學費為每學年約42,100港元（即一學期約21,050港元），且香港永居幾乎無門檻申請學生貸款，「家裡有錢沒錢都可以申請」。

《日落下的彩虹》劇照

除此之外，在香港可以低成本享受高質運動，例如戶外行山、高爾夫及帆船等運動門檻相對低，康文署亦提供大量免費體育課程。

他也認同，在香港可以多方接觸到國際資訊、資本和文化，且多國對香港永居提供專屬移民通道，「香港身份可以當做跳板」。

戳破中介兩大話術：免簽是偽命題、免費醫療似騙局

然而，坊間中介熱炒的兩大「賣點」，事主卻直言是過譽甚至幻滅。首先是「特區護照免簽」，他直言這是「偽命題」，因為真正「卡住」旅行的是金錢與時間而非護照顏色，「喜歡出去的人，拿着紅護照也可以到處飛」；自己一年只去一兩個國家，認為若花七年時間與龐大開銷只為一本特區護照，完全不值得。

《地獄大狀》劇照

其次，他更痛斥「免費公營醫療是移民中介的騙局」。事主憶述曾因手指燙傷到公立醫院求醫，足足排了6個小時急症室，「從半夜等到凌晨，傷口都結痂了」，直斥免費背後是超負荷的高壓醫療系統，身邊不少人因等不及而選擇回內地治病，在港生病仍以自費或保險覆蓋私家醫院為主。

他總結勸勉有意赴港人士，不要將「身份」當成出發點，只有真正契合未來人生規劃才能長久，並坦言：「在香港生活辛苦嗎？辛苦。但你問我愛這座城市嗎？我也會回答：愛的深沉。」

小紅書截圖

網民意見兩極：低稅美股賺錢VS住屋太窄工作太chur

帖文掀起網民激辯，不少打工仔力撐香港在財務上的優勢，大讚低稅率、投資港美股自由，且休假可隨時北上消費，儲錢與資產增值空間極大；更有網民分享工作7年強積金已累積達40萬港元，退休時更可一筆過提取數百萬。另外亦有網民平反，強調特區護照免簽確實省下巨額簽證費與繁複手續。

不過，亦有大批網民呻在港生活的難處，直指香港「住屋問題太大、生活節奏太chur」，租金高昂令一般打工仔難以存錢。此外，亦有人抱怨近期匯率走勢導致薪水形同被動「打八五折」，以及香港缺乏真正意義上的公營退休金等問題，勸退不少觀望者。

其實香港並沒有真正意義上的退休金，就這一點，足以勸退很多人哪。 小紅書網民留言

我才工作了7年，強積金就40萬了，正常真的幹到退休強積金應該有個兩百多三百萬還可以一次性提取，在大陸同樣每個月交一千多可沒這待遇，每個月撐死了給你幾千塊還得賭命長。 小紅書網民留言

香港讀研期間心臟不舒服，去公立醫院，評估完給我約了兩年以後的時間看診，相當無語。 小紅書網民留言

香港除了動輒一兩萬的房租，爾虞我詐的商業環境，吃不完的兩餸飯，急症排隊三四個小時的醫療，卷到極致的基礎教育，有甚麼福利我是真沒看出來。 小紅書網民留言

香港護照免簽很重要，國內護照去主流國家都需要簽證，簽證準備麻煩費錢 小紅書網民留言

十分同意，我08年讀高一的時候跟家裡人一起拿的單程證，多了一段可以考聯考本科以及碩士的路子。畢業後也在深圳工作過，現在雖然是香港工作但仍住在深圳。的確，香港身分帶來的一些便利不要當作目的，那樣算經濟帳和時間對大多數人都不值得。 小紅書網民留言

事實上，坊間移民中介常以「香港全家享受免費公立醫療」作宣傳賣點，卻避而不談香港公營醫療嚴格輪候實況。香港公立醫院急症室實施嚴格的五級分流制度，主要保障危殆與緊急病人；像輕微燙傷或發燒等被歸類為「次緊急」或「非緊急」類別，根據香港醫院管理局急症室等候時間公佈，最後兩類病人在求診高峰期輪候數小時乃是常態。而在專科門診方面，內科、骨科及眼科等穩定新症的最長輪候期更動輒長達幾十星期甚至超過一年。因此，香港居民大多清楚，平日小病痛若求效率，仍需依靠自費私家診所或公司團體醫療保險支援。