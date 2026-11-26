不少應屆畢業生和剛踏入社會的職場小薯，都在社交平台苦呻近年搵工四處碰壁，寄出幾十封CV都石沉大海。近年環球經濟轉型，加上人工智能（AI）迅速發展，不少企業都大減初級文職職位，許多大企業在招聘新人時變得極度審慎。

根據政府統計處最新公布的數據，香港15至24歲青年的失業率已飆升至14.6%，而25至29歲青年的失業率亦達到6.8%，兩者雙雙顯著高於過去十年的平均水平（分別約10%及5%）。為了幫年輕人打開就業大門，《行政長官2026年施政報告》宣布推出為期兩年的「三萬青年職位及實習計劃」，其中由勞工及福利局與勞工處牽頭落實的重點項目「畢業生就業啟航計劃」，將於2027年正式登場。

到底這個計劃有甚麼亮點？誰符合資格申請？津貼期滿後又會否面臨「失業輪迴」？《開罐 Opener》為大家整理好完整懶人包，一文睇清所有關鍵細節！

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畢業生就業啟航計劃｜重點1. 額外開創1萬個全職位！不佔企業恆常編制

今次計劃由政府聯同本港多個主要僱主團體攜手合作，包括香港僱主聯合會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會以及香港中國企業協會。

當局要求參與的企業，必須在「原有人手及恆常招聘計劃以外」，額外開闢合共10,000個全職職位，專門聘用沒有或較少工作經驗的青年，避免企業借資助直接頂替原有職位。香港僱主聯合會亦會協助統籌各大商會，積極聯絡與鼓勵企業開出新空缺。

畢業生就業啟航計劃｜重點2. 政府資助三分之一人工 僱主每月最多領$6,000

很多畢業生最擔心資助計劃會變成「廉價勞工」。政府在文件中明確要符合三大規定：

聘用期： 必須提供至少為期6個月的全職工作機會。

薪酬水平： 僱主必須以公開招聘形式請人，並提供與市場水平相若的薪酬，具體金額會按職位的學歷要求而定。

資助金額： 政府會向聘用合資格青年的僱主發放薪酬津貼，承擔受聘青年三分之一的薪酬，上限為每人每月6,000元，資助期最多為6個月。

按提供1萬個名額計算，整項計劃的非經常性開支估計約為3億7,800萬元，當中3億6,000萬元全數用於僱主薪酬津貼。

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畢業生就業啟航計劃｜重點3. 誰符合資格？即睇4大申請門檻

計劃並非人人可報，如果你想透過這項計劃入行，必須同時符合以下4項基本條件：

身份資格： 須為香港居民（包括香港永久性居民及持單程證人士）。

年齡限制： 年齡須在29歲或以下。

工作經驗： 過往累積的全職工作經驗不能超過6個月。

就業狀態： 在提出申請職位時，並非受聘於任何全職工作。

這意味著無論你是剛踏出校門的大專院校或大學畢業生，還是畢業後幾年一直在做兼職、炒散或短期工而未做滿半年全職的年輕人，只要未滿30歲，均符合資格應徵。

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畢業生就業啟航計劃｜重點4. 何時正式推行？招聘怎樣進行？

目前勞工處計劃於2027年年初向立法會財務委員會申請撥款。若撥款順利獲批，當局將委聘代辦機構展開籌備工作，並於2027年首季正式推出該計劃，運作期為期兩年。

屆時當局會開發專屬的「畢業生就業啟航計劃資訊科技系統」，方便僱主刊登職位空缺，合資格青年亦可透過系統尋找合適的全職崗位。

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畢業生就業啟航計劃｜重點5. 6個月資助期滿會被炒嗎？官方坦承「不包不炒」

對打工仔而言，最怕「半年資助期一過即被炒魷魚」。早前在立法會會議上，就有議員就對資助期滿後的裁員風險提出質疑。

勞工及福利局副局長何啟明直言，計劃初衷是「給機會、給台階年輕人進入職場」累積實戰經驗，以應對AI對文職職位的衝擊。但他亦坦承，當局參考「大灣區青年就業計劃」等經驗，在資助期滿後「不包不炒」亦不保證不減薪。政府的角色是協助青年建立與僱主的連繫並提供展示實力的平台，至於半年後能否成功獲續約留任或爭取長遠晉升，最終仍需取決於年輕人自己在工作崗位上的實際表現。