新一年2027年羊年，想升職加薪、順利脫單，還是求身體健康，每年流年風水佈局必不能忽視！台灣知名命理師柯柏成近日就於其Facebook專頁，公開了「2027丁未年九宮飛星」完整佈局及生活化指南。

流年風水當然不會以西曆1月1日計起，也非以農曆年初一開始，而是以「立春」為界。柯柏成強調，2027年的流年風水生效時間以台灣時間為準（香港跟台灣時區一樣），自2027年2月4日上午9時46分0秒立春起，一直持續到2028年2月4日下午3時30分53秒立春前為止。他提出風水不用盲目花錢買法器，只要在住宅方位，將床、書桌、客廳及裝修動土位置對應進去，從日常生活習慣、採光、通風與收納著手，《開罐OPENER》為大家完整整合2027年九宮飛星各大吉凶方位和催旺攻略，為新一年輕鬆趨吉避凶！

一、打工仔與拍拖必睇！2027五大吉位催旺攻略

1. 中宮（正中）：九紫右弼星（喜神位、添丁、姻緣）

九紫星作為九運的當令旺星，在2027年飛入全屋中央的「中宮」，主管喜慶、人氣、相聚以及人際關係的發展。

日常佈局技巧：柯柏成建議，客廳或屋企中央如果是家人經常走動、聊天或聚會的通道，首要是保持明亮、乾淨與動線順暢。如果有紙箱、閒置家具或大件雜物長期霸佔通道，應盡快清走騰出空間。若中宮剛好是浴室廁所或管道間，依照既有格局做好清潔、通風與維護即可，讓家人坐得舒適、多些交流。

2. 東南方（巽宮）：八白左輔星（正財位、加薪、置業）

八白星在傳統上主正財、本業收入、資產累積及不動產，2027年落在東南方。

日常佈局技巧：如果東南方是工作區或書房，應將帳務、合約、收款紀錄與重要文件收拾整齊；若屬於儲物室，則最適合「斷捨離」，清理過期、破損及長年不用的雜物。

貼士：柯柏成特別提醒，現時已正式踏入「九紫離火運」，八白星已屬於「退氣星」，因此2027年在東南方求財要偏向守成、穩定與累積，切忌盲目冒進。

3. 正南方（離宮）：四綠文昌星（學業、考試、企劃事業）

主管學業、讀書進修、文昌與事業企劃的四綠文昌星，2027年飛臨正南方。

日常佈局技巧：屋企有學生要應考，或者打工仔需要長時間用腦思考、寫作、考專業證照與整理企劃案，正南方位是絕佳的辦公與讀書角落。不過，柯柏成直言單靠方位不夠，擺放書桌後必須同步兼顧桌面照明充足、螢幕防反光、椅子高度合適及減低周邊噪音，讓人能坐得定、專心工作，文昌位才能發揮真正威力。

4. 西南方（坤宮）：六白武曲星（事業位、責任、管理、貴人）

六白武曲星飛臨西南方，傳統象徵權限、管理、事業發展與貴人，同時亦兼帶偏財及桃花機遇。

日常佈局技巧：在辦公室內，打工仔可善用西南方來重新梳理工作專案進度、釐清分工與工作交接；家庭方面則適合攤開討論共同開支、家務分工與照顧責任，先把「邊個負責、做到哪個程度、幾時做完」講得清清楚楚，落實六白星講求的權責與協作。

注意：西南方未山亦是太歲方，裝修動土需額外小心。

5. 西北方（乾宮）：一白貪狼星（桃花位、人緣、升職）

一白貪狼星在九運具有「近生之氣」，主管人緣、社交、交流、學習與升遷，2027年飛入西北方。

日常佈局技巧：想「出pool」脫單的單身朋友，可多留意此方位的社交與人際交流機會；已有伴侶的人士，則應把重心放在互相傾聽與規劃共同生活。若西北方有明亮且安靜的角落，亦非常適合作為閱讀、沉思、寫提案或聯絡合作夥伴的地方。

《我談的那場戀愛》劇照

二、防病避是非！四大凶煞位化解與生活注意位

除了把握吉位，避開凶位更是保平安的重中之重。柯柏成指出，凶星降臨的方位最忌「非必要擾動」：

1. 正北方（坎宮）：五黃廉貞星（五黃大煞、災禍、血光）

五黃廉貞星是2027年最需要優先提防、殺傷力最大的極凶方位，傳統主疾病災禍與血光。

化解宜忌：正北方位務必「宜靜不宜動」，極度忌諱敲牆、鑿地、鑽孔或安裝重型設備。若房間或睡床正好在正北，應保持室內安靜、乾爽與穩定使用；如果正北方位置發現有漏水、水喉老化或設備損壞等安全問題，切勿自行大力敲打敲擊，應盡快安排專業師傅檢查及維修。

2. 正西方（兌宮）：二黑巨門星（病符位、情緒抑鬱）

二黑巨門星在2027年飛入正西方，傳統稱作「病符位」，主小病小痛、疲勞與憂愁抑鬱。

化解宜忌：柯柏成指出，二黑在九運雖然另有生氣解讀，但因2027年正西剛好疊正「三煞」，若正西是睡房或客廳，應特別提防西曬過熱、室內潮濕悶熱、噪音或通風不良等問題，打造乾燥寧靜的休養環境；一切大型開挖、拆牆或鏟起地磚等工程，均應延後或另選吉日位置。

3. 正東方（震宮）：七赤破軍星（破財位、官非口舌、盜劫）

七赤星落在正東方，主管耗損、失竊、財物受損及設備故障。

若正東屬於辦公空間，所有工作交付、驗收、合作合約必須白紙黑字保留文字紀錄，交代清楚權責；家居方面，要把瑣碎的貴重物品、常用鑰匙、配件及文件收納在固定抽屜，順便檢查全屋門窗鎖具是否穩固，減少因損壞而頻繁維修的摩擦。

4. 東北方（艮宮）：三碧祿存星（是非小人位、口舌衝突）

三碧星主口舌官非、急躁易怒與情緒對立，2027年降臨東北方。

若東北角是家庭共用空間、會議室或小朋友讀書區，大家應預先約定各自使用時段，減少電視開大聲、講電話互相干擾。職場交代工作時，亦應把時間表與責任範圍寫清楚，遇有分歧先確認雙方理解是否一致，避免無謂誤會引發人事地震。

AI生成

居家佈局最終仍要配合房屋本身的原有坐向與格局，不妨在2027年由每日最常用的一張書桌、一間房間做起，把採光、通風與收納執齊，住得舒服自然做事井井有條、好運自然來！

（風水命理並非精密科學，內容僅供參考。）