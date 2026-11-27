近日有香港女子在社交平台發文，指自己持特區護照入境日本時，海關人員翻查發現內頁由第14頁離奇跳到第19頁，中間憑空消失了兩張紙共4頁，結果被日本即時拒絕入境兼安排原機返港。事主隨後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經詳細檢視涉事護照及跟進調查後，昨日（26日）於藍田平田邨平真樓，拘捕一男一女香港居民，涉嫌沒有合法授權而改動該特區護照。

入境處經調查後展開執法行動，成功拘捕一男一女。（梁偉權攝）

不少人平時出國只會睇護照過期未，根本不會逐頁數內頁。其實根據國際民航組織（ICAO）標準，護照內頁都有嚴格裝訂序號和暗記防偽，一旦跳頁或缺頁，邊檢系統就會判定為殘缺或被竄改之無效證件，海關有法定職責即時中止入境審查。

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除了頁數不可以亂少，你手上面這本薄薄的護照，由它的身世、封面顏色到內頁機關，其實都大有玄機。護照的由來是怎樣？為何護照主要只有四種顏色？《開罐》就為大家拆解護照冷知識！

1. 護照最早並非「一本簿」！現存最古老護照竟然是張牛皮紙

有關護照由來，BBC曾作詳細的報道。現代人所知，護照是一本硬皮小冊子，但其實最古早的「護照」，只是一張牛皮紙。最早記載類似護照文件的紀錄，可以追溯到聖經《尼希米記》。大約在公元前450年前後，波斯國王阿達薛西斯一世發出一張通行證給先知尼希米，命令幼發拉底河以外地區的統治者沿途放行，保證他一路安全返到耶路撒冷。

古印度出境也要付費買證。根據古印度梵語文獻《政事論》的記載，文獻內亦提到當時官方會收費發行護照，國民如果沒有這張證明，根本上不准出入國境。

而現存最古老護照，其實是1636年由英國國王查理一世親筆簽名頒發的一張摺疊牛皮紙。這張古董文件是頒發給托馬斯·利特爾頓爵士（Sir Thomas Littleton），允許他出國前往海外，上面更白紙黑字寫明，准許他帶4個僕人、50英鎊以及行李必需品同行。

trustee of the british museum

2. 一戰前過關唔使相？《福爾摩斯》作者全家坐馬車影證件相！

現代辦護照，相片尺寸、露耳露眉、背景顏色都有嚴格規定，但其實早期的護照是不用貼相。直到第一次世界大戰爆發，歐美各國政府為了防範外國間諜滲透，才開始將護照制度化。英國在1915年發行第一批現代護照，當時只是一張摺疊成硬紙板的紙張，並且首次強制要求附上相片。

不過當時的「證件相」很隨性，根據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）引述護照歷史專家Martin Lloyd的研究及歷史圖片檔案，阿瑟·柯南·道爾（Sir Arthur Conan Doyle）於 1915 年辦理英國護照時，提交的護照相片確實是他與妻子（Jean）及兩名兒子的合照。其他古老護照的照片也匪夷所思，有人在海邊或花園擺造型拍照，甚至手拿香煙、樂器或報紙影相。當時坎特伯雷大主教的護照相，更穿上整套主教禮儀服裝兼手持禮儀聖器。

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古時也有人因隨意改面容，導致相貌與護照相片差異過大而惹上大麻煩。曾有一名留有唇上蓄鬍的丹麥人去德國旅行，到埗後聽人講自己太似德皇威廉二世，於是順手剃光鬍鬚，結果，該名丹麥旅客回程過境時確實因樣貌與護照相片不符而遭邊境官員攔截。根據《史密森尼雜誌》及《威爾遜季刊》引述，官員甚至一度要求他在邊境逗留數星期，等鬍子重新長出來後才准許他回國。

直到第一次世界大戰結束後，國際聯盟於1920年10月訂出《巴黎護照、海關手續及聯運車票會議決議》，規定護照內頁為32頁、必須使用至少兩種語言，封面頂部印國名、中間印國徽、底部印「護照」字樣，這套規格自此成為全球護照的通用雛形。

passportindex.org網頁截圖

3. 全球護照得4種顏色！護照顏色到底點樣分？

現時全世界雖然有近二百個國家同地區，但護照封面顏色幾乎無一例外集中在紅、藍、綠、黑四大色系。

國際民航組織雖然規範了晶片技術和尺寸，但從來沒限制封面顏色，各國政府可自由決定。各國護照之所以都在深色系，主要是為了耐用耐髒、莊重，而且在邊檢場合具備官式辨識度。四大色系背後各自隱藏住地緣政治同文化密碼：

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藍色系（全球數量最多，共84國 ）：多見於美洲、加勒比海等新世界國家。美國在1976年為咗呼應國旗顏色將護照改為深藍色。巴西、阿根廷、烏拉圭等南方共同市場國家亦使用藍色。最經典的莫過於英國，脫歐後於2020年正式告別1988年為配合歐盟而自願使用的酒紅色，重新改回百年前使用的深藍色封面，強調主權回歸。

紅色系（全球第二多，共66國） ：紅色同酒紅色護照數量極多，歐盟成員國普遍採用酒紅色，但克羅地亞（Croatia）是唯一例外，至今仍使用深藍色護照。土耳其、中國、俄羅斯及越南均屬紅色／酒紅色系。

綠色系（共41國 ）：沙特阿拉伯、巴基斯坦、摩洛哥等穆斯林為主的國家普遍使用綠色，因為綠色在伊斯蘭文化中具有特殊宗教意義。西非國家經濟共同體亦普遍使用綠色。至於中國台灣護照採用綠色，主要是象徵島嶼、生命力與和平希望，與宗教無關。

黑色系（共7國）：黑色是全球最稀有的護照顏色。最出名的代表是紐西蘭，黑色本身就是紐西蘭極具標誌性的國家代表色，從體育隊伍到國際品牌都慣用黑白配色；非洲的安哥拉、馬拉維、剛果共和國等少數國家亦採用黑色護照。