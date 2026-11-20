天氣一凍，個個都想匿入被竇瞓天光。不少人買被總以為愈輕身愈舒服，但原來被鋪並非愈輕愈好瞓。瑞典一項大學研究發現，蓋重被睡覺能令體內褪黑素激增三成多，比起輕被更具減壓效果、更容易入眠；日本電視台也曾揭開「冚被」秘訣，原來羽絨被配毛毯放錯順序會白白流失體溫。今次《開罐》就同大家拆解厚被助眠真相，兼教大家冬天點冚被先最暖。



《The K2》劇照

瑞典烏普薩拉大學的研究人員在《Journal of Sleep Research》指出，蓋厚毯子睡覺能促進褪黑素的釋放，更有利於睡眠品質的提升。研究人員一共找來26位參與者進行了兩個階段的實驗，第一階段用較厚重的被子（約體重的12.2%，大約6-7kg）進行入睡，而第二階段則用較輕薄被子（約體重的2.4%，大約1.4kg）蓋著睡覺，並在其中入睡過程中收集受試者的唾液標本測量褪黑素、皮質醇、催產素、交感神經系統等數據。

不過資深神經科學教授Christian Benedict 亦特別強調，這項實驗主要針對健康的年輕測試者的即時生理反應，長期使用厚被是否能持續改善慢性失眠仍需更大規模的臨床驗證。此外，重力被一般建議挑選體重約10%的規格即可，患有睡眠窒息症、哮喘或嚴重血液循環障礙的人士，使用前務必先諮詢專業醫師意見。

《Journal of Sleep Research》截圖

結果顯示，蓋較厚重的被子跟蓋輕薄被子相比，褪黑素濃度相差較大，在熄燈入睡的 1 小時內，褪黑激素平均上升約6.6±0.7pg/mL，增加約 32%，而主觀困倦和總睡眠時間反而沒有因爲被子產生明顯差異，證明加重的毯子會導致睡前褪黑激素的釋放更顯著，令人更容易入睡。

研究者認為，厚重被子帶來的「壓力」激活了皮膚感覺傳入神經，能夠增強人們內心的平靜和幸福，從而減少恐懼、壓力，增加褪黑激素的釋放。因此被子重了，腦部的褪黑素增加了，自然能睡得更香甜，甚至有減壓的效果！

日本東海電視台也曾製作了冬天睡覺的冷知識，原來冚被都有技巧。不少人在天氣寒冷時都會多加幾層，同時蓋羽絨被和毛毯，重量是增加了，但究竟哪一張做底，哪一張做面才能最保暖？也有人將毛毯當床墊，才蓋上羽絨被，究竟怎樣冚被也最保暖呢？

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根據專家所講，羽絨被具有感應體溫和膨脹的特性，但若羽絨被和身體之間的加上毛毯，會失卻感應體溫的特性，所以把毛毯放在羽絨被上面並與羽絨被接觸，羽絨被的內部會更保暖。

如果想將被鋪保暖威力發揮到極致，日本專家推薦採用防寒度最強的「三明治蓋被法」：先在床單上鋪上一張毛毯作為隔冷層，防止背部受床褥寒氣侵襲；接著讓人體直接與羽絨被接觸，使羽絨纖維能夠即時感應體溫而膨脹蓄熱；最後再將另一張毛毯蓋在羽絨被的最頂層，形成天然隔熱鎖溫屏障。日本睡眠專家中山明峰提醒，許多人因怕凍而習慣穿厚襪入睡，但腳掌是人體調節體溫與散熱的重要器官，穿著緊繃襪子入睡反而會導致足部出汗降溫、干擾核心體溫下降，最終引起反效果而輾轉難眠。

資料來源：Wiley-Journal of Sleep Research