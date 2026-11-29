最近Threads掀起一股「預測未來另一半長相」的熱潮！只要進入指定網站，填寫個人出生日期、時間等資料及性別，再點擊「看看我的未來伴侶」，就能生成一張未來另一半的長相預測圖，吸引不少網友跟風測試。



輸入出生資料就能看未來伴侶長相

這項測試在Threads上引起討論，操作方式相當簡單。用戶只需進入網站，填寫個人出生資訊和性別，再點擊「查看未來伴侶」，系統就會生成一張預測照片，讓人好奇未來另一半究竟長什麼樣。

測試網站： 未來伴侶預測網站

Threads瘋傳「預測未來另一半長相」熱潮。（Threads@hello_kowan）

看更多網民測試結果：

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網友看完結果笑翻：不如單身一輩子

不過，網友生成照片後的反應卻相當有趣，有人看完忍不住吐槽：

「生成後的面相可以讓人決定單身一輩子」

「為什麼我覺得我的看起來會出軌」



甚至有人笑稱，大家在留言區分享的照片加起來，簡直就像一部紅果短劇。

還有網友發現，免費測試與付費測試生成的結果差距似乎相當大，讓不少人看完哭笑不得，也進一步掀起討論。

這類趣味測試究竟準不準，自然見仁見智，但光是網友分享的各種「未來另一半」照片，就已經製造不少笑料。感興趣的人也可以親自測試，看看系統會生成怎樣的對象！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】