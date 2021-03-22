撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-22 16:54

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

中國內地品牌「壹加生活」早前推出了一款貴價鐵鍋，聲稱由日本古法製鍋匠人「伊藤家族」的第四代鐵鍋鑄造師伊藤慧太製造，索價1000－1500人民幣不等，最後卻被踢爆造假，不論是宣傳片和產品本身，全都是百分百「made in China」。

最近「日本製伊藤鐵鍋」的宣傳片在日本成為熱話，有當地媒體發現片中的製鍋匠人「伊藤慧太」口音非常奇怪，經調查後發現他根本就不是日本人，而是內地演員懷遠。而片中所顯示的歷代當家，其實是日本已故的小說家和詩人的照片，根本沒有所謂的「伊藤家族」。日本媒體「FNNプライムオンライン」親自走訪查證「壹加生活」位於日本和內地的地址，結果...

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去年10月，日本女神石原里美宣布結婚的消息傳出，大量網民難以接受現實，瘋狂哀號「我不行了！明天不能上班！」，這個爆笑社會現象令人印象深刻。「本命」偶像是每個追星族的心靈支柱，當最愛的人突然宣布結婚、退團，甚至宣布退出娛樂圈時，可能大受打擊而無法專心工作。

有見及此，日本一位叫鶴見至善的社長決定在公司實行「追星福利制度」，不但提供1萬日圓津貼員工看演唱會，更可以領取高達10天的「療傷有薪假」，4樣福利令御宅族和追星迷妹超羨慕：「好想轉工！」

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同場加映：日本311地震災民分享35種「拯救了我」物品 啤牌超有用

假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

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