撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-05 08:00

你有遇過一個跟你長得很像，卻完全沒有血緣關係的人嗎？傳說中世上每個人都存在三個長得超級相似的「分身」，而現實中的確有類似的事例！日本娛樂圈中便有不少好例子，其中以福士蒼汰和中川大志、高畑充希和有村架純的「撞臉」程度最驚人，站在一起就像孖生兄弟姊妹，簡直讓人立即臉盲！

到底邊個先係福士蒼汰？

日本有不少五官長得幾乎一模一樣的藝人，相似程度令人懷疑到底他們是失散的兄弟姊妹、還是出自同一個整容醫生。《開罐Opener》數10對長得超像卻沒血緣關係的日星，除了被公認「撞臉」的福士蒼汰和中川大志、高畑充希和有村架純之外，原來國民女友新垣結衣也曾被誤認做女星桐谷美鈴，有一對更跨越了性別！你能分得清誰是誰嗎？

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如果給你一個免費整容的機會，你最想變成哪一位日本女星？最近，日本媒體「modelpress」舉行了「最想擁有她的臉孔」票選，讓女生們選出她們心目中長相最完美的女神們，結果出乎意料之外，大熱人選新垣結衣居然被擊敗屈居第二，而女神石原里美、北川景子也五甲不入，反而一班新生代女星「全面進場」！

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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