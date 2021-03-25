撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-25 16:17

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

今年2月23日，日本警方逮捕了一對夫婦，分別是38歲的加藤高教和39歲的加藤美惠，兩人涉嫌在網絡上發布或售賣26部無碼成人色情影片，賺取超過1900萬日圓（約港幣135萬）。綜合日媒《FRIDAYデジタル》和《ANN NEWS》的報道，兩人透過社交平台Twitter等渠道，招募35歲以下的肌肉男「素人」與妻子美惠發生性行為，並由丈夫加藤高教負責現場拍攝和後製，再將妻子的無碼色情影片投稿至成人影片網站「FC2」售賣，每條影片由350日圓至2000日圓（約港幣25－142元）不等，警方從事主家中搜獲了多部電腦和4K超清攝錄機。

過往在網上見到的日本無碼AV，由於該些AV網站在外地註冊，故不受日本法例監管。但加藤夫婦制作的無碼AV卻在日本的網絡上發布，因而違法。

加藤夫婦被捕後向警方招供拍攝違法影片的原因，網民聽罷都表示難以置信，形容這對夫妻的關係扭曲、行為道德淪喪！👇👇👇點擊圖片看加藤夫婦拍無碼影片的病態原因👇👇👇

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成人影片網站「FANZA」的銷量榜長期被當紅的女優霸佔，例如大家熟悉的三上悠亞、高橋聖子等。但原來在2019年曾經出現一位被稱爲「灰姑娘」的傳奇級新人，她的氣質平凡得像路人、樸素的外貌毫無亮點，卻成為了當年最高銷量的AV女優，勝過同公司的王牌女優小島南！到底她的魅力是什麼？就連女主持人看了預告片也不禁驚呼：「好想繼續看下去！」

佐藤天生單眼皮，長得不漂亮也不醜陋，是街邊隨便也能遇到的平凡日本女生。可是，她的AV作品卻出乎意料地爆紅，光是預告片已經吸引逾87萬人觀看，成為2019年銷量女王！就連節目的女主持人也意猶未盡，大喊：「很想看下去！」👇👇👇到底這位「灰姑娘」有什麼秘密武器？👇👇👇

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同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

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