撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-27 07:00

假如有一天，你被告知患上絕症，你會怎樣計劃餘下的生命與時間？相信大部份人都會晴天霹靂，甚至會從此一蹶不振，但日本有一位超級樂觀的女大學生竟然做出令人難以想像的舉動，她在19歲時發現自己患上子宮頸癌，治療期間仍然夜夜笙歌、堅持上班做陪酒女，每個月賺接近280萬日圓（約港幣20萬），揚言：「反正遲早也會死，不如活在當下更快樂」！

日本綜藝節目《家、ついて行ってイイですか》專門在街上攔截經過的路人，然後節目組會跟他們回家訪問每個人的經歷與故事。3年前，節目組曾經訪問過一位20歲的女大學生りお（Rio），她是日本名校慶應義塾大學的學生，同時兼職做陪酒女，每月賺接近280萬日圓（約港幣20萬），夜夜笙歌、無憂無慮。

Rio在19歲的時候發現自己患上子宮頸癌

不過，細問之下才發現，原來這位看似「經常爛蒲」的不良女生其實患有子宮頸癌，她在19歲的時候發現患病，並被告知「隨時會死亡」。不過，天生性格樂觀的Rio聽罷醫生警告後生活如常，她認為自己要珍惜生命僅餘的每一天，於是繼續陪酒女的工作，每天飲酒作樂。最近節目組再次聯絡這位樂觀抗癌女大學生，👇👇👇到底她現在過得如何？👇👇👇

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大家還記得以前紅極一時的內地整容網紅「蛇精男」嗎？經過多次整容和P圖後，本來正常的容貌變成不自然的外星人大眼睛和超級V字瓜子臉，令人看一眼便感到毛骨悚然。最近，日本出現了一位超越了內地「蛇精男」的整容狂魔Allen（アレン），他在19歲開始全身整容，9年間整容超過100次以上，開支高達1億日圓！

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同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

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