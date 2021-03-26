撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-26 18:35

【新疆棉花/H&M/Adidas/ Nike/ New Balance/ Burberry】新疆棉花事件再次觸發內地網民罷買抵制潮，「#被遺忘經典國貨#」話題隨即登上博熱搜，網民紛紛獻計，在罷買外國大品牌後，能有甚麼國貨替代品？

微博截圖

多個國際知名服裝品牌，包括H&M、adidas、Nike、New Balance等，被內媒批評曾發表抵制新疆棉花的聲明，觸發內地網民抵制潮。「#被遺忘經典國貨#」話題隨即登上博熱搜，網民大推曾買過的國貨好物，「#HM替代品合集」，「#那些年穿過的國產跑鞋」等話題旋即吸引大量網民關注。

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其實內地抵制外國貨已非首次，過往不少外國品牌因政治事件被內地民眾抵制，究竟有甚麼品牌曾被國內抵制過？而這些品牌近況又如何？

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政治因素以外，不少在港品牌亦因經濟環境轉變而遷出香港。例如英國品牌Topshop於去年便關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

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