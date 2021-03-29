撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-29 15:49

曾與UNIQLO推出聯乘系列的百年北歐家居雜貨Finlayson即日起至4月6日推出網上限定的年度開倉活動，多款指定產品包括床上用品、咕臣、收納用品、布袋及餐具等低至2折發售，最平$22.5便有交易。另外官網中亦設每日限量精選減價產品，比開倉價更低價！

多款指定產品包括床上用品、咕臣、收納用品、布袋及餐具等低至2折發售，最平$22.5便有交易。（Finlayson）

Finlayson的產品色彩繽紛向來吸晴，不過售價不便宜，大家未必敢豪買。不過近日其網店推年度開倉減價，即日起每天都會推出不同的限量減價產品，每天有一款至十多款不等，準時早上10點開賣。

當中有較高價的床上套裝、亦有較親民價的咕臣和餐桌墊，最平只需$51.2。同一件貨品的價錢會較一般減價的定價更低，例如招牌大象抱枕，原價$250，每日限量精民售價為$100，而一般減價售價則是$125。而記者認為最吸引的必數5/4（周一）的限量產品，既有多款咕臣、招牌大象公仔抱枕、亦有化妝包等較平價的選擇。

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若不想定時定候搶購產品，一般減價產品亦值得留意，各產品及款式會有更多選擇。👇👇👇點圖睇精選減價產品👇👇👇

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運費方面，全單買滿$1000可享直送服務。若不足$1000，則可選擇順豐速遞運費到付服務，現時順豐收費約$30/kg，不過注意順豐速遞不適用於大型貨品包括行李箱、日式床墊、厚多床等。

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不少在港品牌亦因經濟環境轉變而遷出香港。例如英國品牌Topshop於去年便關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

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