現今世代學英文是一件平常不過事情,有網上片段聽外國人講英文、亦有各式電子字典。可大家有想過上一代又是如何學習英文?近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO並張貼來自她公公的陳年英文會話書,只見書內以廣東話音譯英文詞語,引來眾多網民留言表示相當新奇有趣,更有人表示:「仲難過真係讀英文……」

PO出該會話書的網民表示書本來自她公公,書本的真身相當神秘,只知封面是淨色、並冇特別標明任何書名和出版社,相當神秘。記者翻查網上資料,據知這類型的英語會話書大多出現在五、六十年代,而用粵音教英文的開端,則早於170年前已有先例!因此絕對稱得上「用古法學英文」!

如果只看廣東話拼音,大家看得出是在說甚麼英文句字嗎?(Facebook@Céline Diane Ng)

根據網民張貼的書本內容所見,書本主要以句子形式顯示,分別會以中文原句、英文原句、粵音拼音及逐字解釋去教導一句英文句子。有趣之處除了在於粵音拼音以外,其實一些中文原句亦相當有歷史感。例如「You must get it done properly」譯做「汝須做好」、「As I saw that he was so angry」譯做「因我見佢咁怒」。跟清代維新先驅梁啟超1901年所說的「煙士披里純」(Inspiration,靈感)可說一脈相承。

記者整理了當中15句,大家不妨一起以粵音拼音句子猜猜英文原句是甚麼。👇👇👇點圖睇15句粵音學英文範例👇👇👇

