撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-22 17:59

提到節儉的方法，總離不開慳水慳電以節省金錢，不過正所謂「各家各法，各廟各菩薩」，各個家庭的確實做法還是會不同的。近日有網民於Facebook發起「屋企人慳家本領」的討論，結果引來不少網民踴躍分享，小至用洗米水洗碗以慳水、大至全家共用爛毛巾……絕對是各有各精彩，令人大開眼界！

有時候家中長輩的節儉行為真的相當令人無言……（《愛回家》截圖）

不要以為重用洗米水已算節儉，網民們的留言可謂一個比一個精彩。更有網民表示看畢全部留言有種淡淡的悲傷，認為此帖子絕對是另類呻窮……不過亦有網民回應道提到的慳家方法都是上一代的習慣，其實現實中並沒有所述般貧窮。

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慳家方法豈止以上的方法！連登討論區不時有關於慳錢、儲錢等帖子引起網民們熱烈討論，對於慳錢，想不到除了一般方法如少購物、分清「必需」和「想要」以外，不少網民均有各自極端而獨特的方法，例如以水代替早餐、出街食飯不飲凍飲慳3蚊，更有一個方法堪稱慳到最多錢！大家儲錢之餘不妨亦從多方面慳錢！

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