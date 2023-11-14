網購時錯誤預計鞋子尺吋、在街上看中想買的鞋子卻沒有最適合自己的尺吋，生活上總有一些時候會遇到鞋子過大或過小的情況。若不想浪費金錢令鞋子變裝飾品，其實除了使用常見的鞋撐去撐大鞋子外，還有不少可以自己動手的簡易方法！



（《來自星星的你》截圖）

雖然使用鞋撐是不少人一向使用的方法，但若然臨時有需要調整鞋子大小，還真的不知從何拿到鞋撐！記者為大家整理了坊間各種拯救過大或過小鞋子的方法，當中所需的工具都是日常生活輕易買到的，另外亦有來自百萬YouTuber Michelle Phan的「冰撐法」，原來把鞋子放入冰箱都有幫助？！

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