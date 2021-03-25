撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-25 19:18

瑞典時裝品牌H&M集團於去年曾發布一份有關「拒用新疆產品」的聲明，於昨天（24日）被內地官媒翻舊帳，繼而引起網民強烈不滿，認為H&M一邊抵制新疆棉花，卻一邊賺中國錢，其後事件繼續發酵並掀起抵制浪潮。 其實內地抵制外國貨已非首次，過往不少外國品牌因政治事件被內地民眾抵制，究竟有甚麼品牌曾被國內抵制過？而這些品牌近況又如何？

消息傳出後，上萬內地網民隨即到H&M的官方微博留言聲討並要求H&M撤出中國市場。而H&M的大中華地區代言人黃軒及宋茜亦分別發表聲明，表示與H&M解約及已無合作。此外，H&M目前消失於各大內地購物平台如淘寶和京東，連地圖APP如百度地圖和高德地圖亦屏蔽H&M店鋪位置。雖然H&M已發表聲明重申決定並不代表任何政治立場，但看來對內地官民來說並不奏效。

雖然事件始於H&M，但事情發酵至今，已涉及到多個均曾發表不採用新疆棉花聲明的品牌，包括Nike、adidas、UNIQLO及Burberry等。不過內地發生抵制品牌事件其實絕非首次，那些年曾經被抵制的品牌現況究竟如何？

（微博@地瓜熊老六）

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政治因素以外，不少在港品牌亦因經濟環境轉變而遷出香港。例如英國品牌Topshop於去年便關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

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