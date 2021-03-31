疫情下的DSE｜17歲成年前的最後一役　DSE考生：我哋仲係一嚿飯

撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

疫情爆發一年多，香港學生幾乎沒踏入過校園。今屆文憑試考生上課靠「Zoom」，溫書靠自己，站在這個所謂「第一件人生大事」面前，大家何去何從？

我們邀請了三位學生，分享各自的掙扎與迷茫：話題由「你報咗邊間大學」到「我考完試最想瞓覺」，彼此訴說著正在共同經歷的「試前狀態」。

（馮嘉曦攝）

初次應考DSE 真正見證生死後選讀醫

Nelson今年初次應考DSE，雖然就讀傳統名校皇仁書院，不過由始至終，能令他滔滔不絕地分享的是關於「朋友」及「課外活動」的話題︰「讀書唔係最重要，朋友先係。」

讀皇仁書院的Nelson。（黃寶瑩攝）

短短六年中學生涯，Nelson參加過學生會、年宵籌委會、管弦樂團及輔導組，每一門活動都投入十足心力參與，當中有兩件事令他久久無法忘懷。2020年，皇仁同學薪火相傳的維園年宵被取消令他大受打擊︰「當時我補緊習，一見到電話彈呢個消息出嚟，我真係眼濕濕。返到學校終於忍唔住狂喊。」男人要面子，Nelson在記者面前承認自己狂喊，因為對搞活動的熱情太強烈︰「好Enjoy一班人一齊籌備一件事，而且努力咗咁耐，最後成功搞到年宵係一個好大嘅成果。」

至於另外一件事，更令Nelson此生難忘。學校為幫助剛升中的同學適應校園生活，會請高年級的輔導組同學幫手「帶組仔」，他亦是其中一人。中四那年，校長突然向全校宣布，他的「組仔」在上體育堂途中因為心臟疾病突然過身︰「我即刻喊。後悔自己冇好好關心佢。生命好無常，發生咗嘅事改變唔到，改變到嘅係你點樣對在生嘅人。」

對於生死的體會直接影響Nelson的志向，他現時每日溫書7、8個小時，希望憑應考的7科能夠得到40分，考入中大醫科。雖說讀書不是最重要，但他的態度是起碼要盡力。問他會否覺得應屆考生特別慘，他回答︰「又唔覺，都無咩特別。同學都開咗個Group互相鼓勵。」

重考5科DSE 考試當日被分手

慧汶因為覺得去年的DSE考試成績不理想，所以今年報讀另一間中學重考5科。第一次中學生涯慧汶形容自己「好癲」︰「掛住玩，諗住考完個試合格就算。」不過真正致命點，是考試當日男友跟她講分手︰「佢喺我考Chem（化學）嗰日講分手，我認真溫咗3個月，點知最後因為咁考到個1。好後悔點解當時冇聽人講，唔好拍拖住。」

重考5科的慧汶。（馮嘉曦攝）

第一次考試表現未如理想，慧汶在家中對著四面牆深刻反省人生︰「好懷疑咁廢嘅人生真係得唔得呢，之後想努力讀返書先發現讀書嘅生活更有意義，咪想再考多次。」今年她重考4科主科及物理，志願考入護理行業做護士，言談間滲透著一種與她剛才描述那位失戀少女截然不同的態度。面對4月開考，慧汶近來壓力大到失眠，與其拖拖拉拉半生不死，她寧願「一刀劈死我算」。

考國際預科文憑 DSE壓力比較大

Michelle與另外兩位同學不同，她考的不是DSE而是國際預科文憑（IB），預計之後會到外國升學。雖然Michelle亦要應付在4月30日開考的IB，但聽著其他DSE同學的分享，她顯得略為輕鬆。Michelle生於小康之家，幾年前看著哥哥考DSE時壓力甚大，稍稍慶幸父母不用她考DSE的安排︰「我覺得DSE難好多。IB著重體會，例如我哋要考TOK（Theory of Knowledge），要自己思考哲學性問題再寫文，同DSE考背誦知識好唔同。」

如果考DSE的是「拼命去生存」，Michelle明顯是「快樂過生活」。她自己有個YouTube 頻道，這幾個月仍出片，而且包辦拍攝和後製︰「都係想紀錄一下生活，剪片都好啫。」考試固然重要，只是Michelle的世界不限制於一次文憑試，而是在於考試之後去不同地方旅行，探索真正的世界。

Michelle考IB，覺得DSE比較大壓力。（馮嘉曦攝）

文憑試在乎自己有無盡力

如果文憑試是「人生第一件大事」，三位同學又覺不覺得自己是一個大人，足夠成熟應付文憑試？三人的答案相當一致︰「唔覺得」，他們覺得自己「仍然成嚿飯咁」，源於對考試後的人生未有清晰藍圖，如果考不上理想的學校將會變得徬徨，現在這一刻三人可以做的也只有拼盡全力，不讓自己後悔。

同場加映︰鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，鍾培生積極備戰，對於勝利志在必得。擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。

「百億富三代」鍾培生家世顯赫，祖父是華廈置業創辦人兼有「工廈大王」之稱的鍾江海。鍾培生在美國南加州大學畢業後，22歲時創立了香港電子競技公司，市值早已過億。非同凡響的背景，讓大家好奇他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。

（龔嘉盛攝）

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同場加映︰情人節｜莊韻澄頻被張致恆出賣 絕望遇上絶世好兵：忠誠比錢重要

不少女生對「情人節」充滿幻想，想像與愛人在燭光、鮮花下共渡難忘一夜。然而，莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）最難忘的情人節卻是荒誕、失望甚至憤怒。

2016年，Xenia跟拍了三年拖但頻頻出軌的張致恆（Steven）分手。有年情人節，她收到對方邀約敍舊：「佢一上到嚟已經收到追魂Call，就知佢又講大話，我話『其實你係咪有地方要去，不如你走啦』，佢好尷尬咁話女伴呢幾個鐘唔得閒。咁即係搵我揳時間⋯⋯當時我好嬲，就同佢講『其實你呢幾個鐘唔搵我，自己喺屋企唞下都好應該。』」

（黃寶瑩攝）

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