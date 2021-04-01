撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-01 16:28

香港人最愛遊日，相信大家每次去日本都會浸溫泉放鬆身心，但富有特色又貼地的「錢湯」（公共浴場）你又有沒有去過？日本的公共澡堂除了分開「男湯」、「女湯」，其實還有一項規則－「混浴」，媽媽或爸爸可以帶小孩子進入異性浴場一起全裸浸浴，不過這個文化並不是人人能夠接受，今年3月中，東京都政府將原本「9歲以下」的混浴限制更改到「6歲以下」，不過仍然受大量家長批評，認為這是不尊重兒童私隱的虐兒行為，你又有什麼看法？

最近，「混浴」的年齡限制成為了社會爭論的話題，根據日本媒體《FNNプライムオンライン》報道，原來日本部分地方可以容許11歲的兒童進入異性浴場，更有小學女童在浸浴期間撞見同班男同學，引起家長和地區政府關注，決定修改混浴年齡下限，不過仍然受到大量網民抨擊「無常識」，到底發生什麼事？

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新聞節目「スッキリ」於3月15日播出「川崎市小學禁止學生上體育課時穿內衣」的專題報道，結果引來極大迴響，「禁穿內衣（日文：肌着禁止）」等關鍵字立即登上Twitter熱搜排行榜，原來日本部分小學會要求學生在換上體育服前脫下內衣，甚至禁止女生穿胸圍，如果要申請豁免，首先要由男教師檢查「胸部成長」。節目播出後，大量家長和過來人都在網上發文支持廢除這條過時的校規，認為「小朋友也需要擁有性私隱和尊重」，其中一條帖文更獲得接近10萬個讚好。

記者訪問了來自不同學校的家長，發現校方解釋設立這條校規的原因令人震驚！

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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