撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-01 18:41

講起長腿女神，你想起哪些女藝人或KOL呢？娛樂圈及KOL界都有不少90後樣靚身材正的長腿女神，幾乎個個都擁有40吋長腿！而近日在《大步走》中飾演林子善女友，即《愛回家》中飾演Candy的葉蒨文更因在戲中大露長腿被網民激讚。 《開罐 Opener》盤點8個擁有逆天長腿的女神，除了Candy外，還有應屆港姐亞軍陳楨怡、MIRROR成員Ian的女友盧慧敏Amy Lo、參演ViuTV短劇《YOLO》的清純女生Nancy等。

墨西哥混血模特兒盧慧敏身高達177cm！（ig@lqamy）

90後女神何其多，不少女神身高優越，更擁有逆天長腿，加上身材有料，非常令人羨慕！當中香港墨西哥混血靚模盧慧敏更被爆與MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）拍拖，令一眾少女羨慕不已！另外，不少港姐及落選港姐都有傲人身材，包括《愛回家》中飾演女神Candy的葉蒨文、前港姐十頭身美女楊詠彤等等。

👇👇👇按圖即睇8位超索長腿女神👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映 ：全港每戶月入中位數為2.7萬 網民數14 個終極慳錢大法

政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。在18區中，排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

近日有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

👇👇👇點圖即睇網民推介14個終極慳錢大法👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：6大最易無朋友的職業 傳銷保險未算絶交

同學聚會最怕遇上對方做甚麼職業？狂推銷的保險代理還是超大隻的健身教練？最近有連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民熱議。雖然職業無分貴賤，不過總有些行業容易使人覺得他們別有用心。

記者整理網民提出6大最討厭舊同學做的工種，全部職業都需要依賴朋友幫手，有些甚至要借朋友過橋，你身邊有沒有這些同學仔？

👇👇👇按圖看6大最易無朋友的職業👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：90後曾熱捧扮靚小物Top 10

有網民在facebook群組「90年代回憶」分享一款曾經紅極一時的唇油，帖文隨即吸引逾千個讚好，原來不少港人對那些年一定用過的美容護膚產品都好有回憶！當年沒有太多零用錢，通常都會選擇較為平價的護膚及美容小物，例如以出名平價、以少女作為顧客群的Clean & Clear曾經非常火紅，廣告又請來Twins人氣明星來拍攝，因此是80、90後必備的潔面護膚用品。除此之外，大家還記得哪些大愛的扮靚小物嗎？

👇👇👇按圖看10大那些年熱門的美容小物👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知道其他90後一定用過的扮靚小物，立即點擊內文：90後曾熱捧扮靚小物Top 10 Gatsby髮蠟扮木村、女生大愛神器是？