撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-30 07:00

還記得當年男仔愛用Gatsby髮蠟扮木村拓哉、女仔貪靚搽透明指甲油嗎 ？有網民日前在facebook群組分享一款曾紅極一時的水果味唇油，帖文隨即吸引逾千個讚好。《Opener 開罐》整理10款當年在90後中紅極一時的美容護膚小物，即睇你有無用過！

當年這款唇油簡直風靡所有女學生！（網上圖片）

有網民在facebook群組「90年代回憶」分享一款曾經紅極一時的唇油，帖文隨即吸引逾千個讚好，原來不少港人對那些年一定用過的美容護膚產品都好有回憶！當年沒有太多零用錢，通常都會選擇較為平價的護膚及美容小物，例如以出名平價、以少女作為顧客群的Clean & Clear曾經非常火紅，廣告又請來Twins人氣明星來拍攝，因此是80、90後必備的潔面護膚用品。除此之外，大家還記得哪些大愛的扮靚小物嗎？

👇👇👇按圖看10大那些年熱門的美容小物👇👇

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舊同學聚會最怕遇上對方做甚麼職業？狂推銷的保險代理還是超大隻的健身教練？最近有連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民熱議。雖然職業無分貴賤，不過總有些行業容易使人覺得他們別有用心。

記者整理網民提出6大最討厭舊同學做的工種，全部職業都需要依賴朋友幫手，有些甚至要借朋友過橋，你身邊有沒有這些同學仔？

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塞車難捱，人有三急加埋塞車就更難捱，而且高速公路又無得落車解決。最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

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不少懶人趁週末去離島Glamping（豪華露營）或收費營地度過休閒的一天！不少Glamping營地提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有。部分收費營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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