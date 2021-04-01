撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-01 17:42

網購平台ZALORA近日推出多個優惠活動慶祝品牌9周年，當中最吸引必數多個指定運動品牌低至6折發售的優惠！品牌包括adidas、New Balance、PUMA、ASICS及Converse等，而且當中更有已減價產品，變相有折上折優惠，最平只需半價入手！即睇下文有咩抵買推介！

ZALORA是次推出2大慶祝優惠，分別是1）使用優惠碼【ZALORA9TH】可享額外7折優惠及10%現金回贈，以上優惠碼需買滿$450及指定產品才能使用、而現金回贈則在3個月內有效，及2）指定運動品牌低至6折優惠。

（ZALORA）

另外ZALORA官網中亦有不少額外優惠優惠碼，只要產品資訊上標明便代表可以使用。例如優惠碼【SAVEMORE25】的產品，消費滿$450即可有額外75折；優惠碼【35ALLSTARS】則消費滿$450即可有額外65折優惠，當中包括一些已減價產品，變相有折上折優惠！只要於購物車結帳頁面輸入優惠碼便可獲得優惠。

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今次減價的品牌及產品眾多，由此記者特意挑選8大熱門運動品牌的減價產品。

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運費方面，產品會標明賣方資料，分別為「由ZALORA出售」、或由其他品牌如FILA出售，只要於同一賣家訂購滿200元即享免費送貨。優惠暫未有列明完結日期，睇中心頭好就要快點購入了！

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曾與UNIQLO推出聯乘系列的百年北歐家居雜貨Finlayson即日起至4月6日推出網上限定的年度開倉活動，多款指定產品包括床上用品、咕臣、收納用品、布袋及餐具等低至2折發售，最平$22.5便有交易。另外官網中亦設每日限量精選減價產品，比開倉價更低價！

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點